En la caja de comentarios de la Google Play Store los usuarios le solicitaban a Meta que se extienda a un minuto la duración de los estados de video de WhatsApp, como se recuerda, actualmente solo puedes publicar unos escasos 30 segundos y en muchas ocasiones tenías que sincronizarlos manualmente cuando el clip duraba más del tiempo permitido, algo demasiado tedioso porque a veces te equivocabas al momento de hacerlo y no había continuidad en las historias que subías. Hoy te enseñaré el increíble truco para que publiques estados de un minuto sin la necesidad de descargar aplicaciones adicionales y tampoco programas alterados como WhatsApp Plus, Fouad, GB, etc., pues el equipo de desarrolladores ampliaron la duración en la versión beta de la referida plataforma de mensajería instantánea para los usuarios de Android, no te preocupes que también voy a explicarte cómo obtenerla en cuestión de pocos minutos. El cambio aplica únicamente con los videos, no en GIFs o fotografías.

La guía para publicar estados de un minuto en WhatsApp

Primero, ingresa a la Google Play de Android.

Ahora, en la barra de búsqueda escribe el nombre de la aplicación “ WhatsApp ”.

”. Accede a la app y desplázate hacia abajo.

Aquí vas a ver la opción para convertirte en beta tester . Si no la encuentras entonces haz clic en el siguiente enlace .

. Si no la encuentras entonces haz clic en el siguiente . Acepta las condiciones y deberás esperar un poco para que empieces a descargar WhatsApp Beta.

Entra a la beta (es la misma app).

El siguiente paso es presionar la pestaña “Novedades” > luego la sección “ Mi estado ”.

”. Escoge un video que dure más de 30 segundos.

Como puedes observar en la siguiente imagen, es posible extender hasta 1 minuto la barra que te permite recortar el video.

Vista previa de la función para publicar estados de un minuto. (Foto: WabetaInfo)

Mira estos trucos de WhatsApp que te sugiero

¿Te pareció interesante este truco de WhatsApp? Te contamos que esta aplicación de mensajería está en constante cambio y actualización, por lo que siempre salen nuevos atajos, códigos y herramientas que harán más divertida tu experiencia mandando o recibiendo textos, stickers o contenido multimedia. Para seguir descubriendo las novedades solo necesitarás entrar al siguiente enlace con más notas de WhatsApp en Mag, y listo. ¡No te lo pierdas!

Síguenos en nuestras redes sociales: