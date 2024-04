La compañía Meta ha informado en reiteradas ocasiones que los programas modificados de WhatsApp Messenger, como por ejemplo: la versión Plus, Fouad, GB, etc., son peligrosas porque no cuentan con el cifrado de extremo a extremo, el mecanismo de seguridad que sirve para que solo tú y la persona con quien chateas sean los únicos capaces de leer, ver o escuchar todo lo que se envían en una determinada conversación. Además, Mark Zuckerberg ha indicado que podrían banearte de forma temporal o permanente si detectan que utilizas aplicaciones alteradas. Hoy te mostraré una serie de señales para saber si tus contactos tienen este tipo de APKs, incluso explicaré por qué es peligroso mantener comunicación con ellos.

Averigua si tus contactos usaron versiones modificadas de WhatsApp

No aparece la etiqueta “Escribiendo...” : esta característica es exclusiva de las versiones modificadas, dicha marca no figura cuando respondes mensajes en tus chats personales y grupales.

: esta característica es exclusiva de las versiones modificadas, dicha marca no figura cuando respondes mensajes en tus chats personales y grupales. Emojis exclusivos : la aplicación oficial junto a Unicode agregan un nuevo paquete de emoticones todos los años, curiosamente, antes de su lanzamiento ya se encuentran disponibles en los programas APKs.

: la aplicación oficial junto a Unicode agregan un nuevo paquete de emoticones todos los años, curiosamente, antes de su lanzamiento ya se encuentran disponibles en los programas APKs. Puede guardar o compartir fotos y videos de única reproducción : a este tipo de usuarios no le afecta las imágenes o videos para ver una sola vez.

: a este tipo de usuarios no le afecta las imágenes o videos para ver una sola vez. Visto en los grupos : la confirmación de lectura no aplica en las conversaciones grupales, significa que siempre aparecerá el “Visto por” o “Reproducido por” (en caso de audios), si nunca sale la marca de visualización de un contacto a pesar de que ha contestado mensajes, quiere decir que usa mods.

: la confirmación de lectura no aplica en las conversaciones grupales, significa que siempre aparecerá el “Visto por” o “Reproducido por” (en caso de audios), si nunca sale la marca de visualización de un contacto a pesar de que ha contestado mensajes, quiere decir que usa mods. Los mods también tienen una opción para desviar llamadas o videollamadas .

. Apariencia : si la app móvil de tu amigo es totalmente diferente a la tuya es porque se descargó Plus, GB, Fouad, etc.

: si la app móvil de tu amigo es totalmente diferente a la tuya es porque se descargó Plus, GB, Fouad, etc. ¿Por qué es peligroso? Simple, no hay una encriptación de la información que envías o recibes.

Estos son los mejores trucos de WhatsApp que te recomiendo

¿Cómo funciona esta funcionalidad? Aquí te lo contamos.

¿Te pareció interesante este truco de WhatsApp? Te contamos que esta aplicación de mensajería está en constante cambio y actualización, por lo que siempre salen nuevos atajos, códigos y herramientas que harán más divertida tu experiencia mandando o recibiendo textos, stickers o contenido multimedia. Para seguir descubriendo las novedades solo necesitarás entrar al siguiente enlace con más notas de WhatsApp en Mag, y listo. ¡No te lo pierdas!

Síguenos en nuestras redes sociales: