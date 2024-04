Una de las cosas que me gusta de WhatsApp en los celulares iPhone y Android es que cada vez se parecen más no solo en diseño, sino también en funciones. Poco a poco la app de Meta tiende a mejorar un montón de cosas para que así disfrutes de todas las herramientas posibles. Esta vez te traigo una opción que muchos ya la han activado, mientras que otros no saben cómo hacerlo: se trata del “modo 24 horas”. ¿Qué es? Pues esta se encuentra escondida dentro de tus conversaciones, pero hay que saber dónde está y de eso me encargaré. Eso sí, no hay esa necesidad de tener que descargar programas extraños o de terceros ya que dañarán tu cuenta en poco tiempo. Así que manos a la obra.

Cómo activar el “modo 24 horas” en WhatsApp

En Android

Primero, abre un chat de WhatsApp.

Ahora, pulsa en el nombre del contacto.

Selecciona la opción “Mensajes temporales”

Luego, toca en “Continuar”.

En esta parte, elige “24 horas”.

Elige el chat donde quieras activar la función y dale a “Ok”.

WHATSAPP | De esta manera podrás contar con los "mensajes temporales". (Foto: MAG - Rommel Yupanqui)

En iPhone

Abre un chat de WhatsApp.

Toca en el nombre del contacto.

Elige la opción “Mensajes temporales”

Dale a “Continuar”.

Por último, selecciona “24 horas”.

WHATSAPP | Cuando actives el "modo 24 horas", tus chats desaparecerán luego de un día. (Foto: Depor - Rommel Yupanqui)

Cabe precisar que con esta herramienta todas tus conversaciones desaparecerán luego de un día, generando que el chat permanezca, pero quedará completamente en blanco.

Más trucos de WhatsApp que desconocías

Síguenos en nuestras redes sociales: