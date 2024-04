En WhatsApp no solo puedes encontrar corazones de varios colores como es el caso del azul, verde, rojo, rosado, con lazo, sin lazo, violeta, entre otros. Pero uno que siempre llama la atención por su matiz es el amarillo. Este tiene una tonalidad muy similar al sol y puede significar que estás brillando de felicidad, siempre y cuando tu conversación tenga el contexto deseado. Asimismo, de seguro pensarás que está relacionado con la suerte, pero lamentablemente no tiene nada que ver. Algunos ejemplos en el que pude usarlo fue para expresar oraciones como “Qué bonita amistad tenemos” para realzar los lazos que te unen con tus compañeros o simplemente decir “Me ha llenado de orgullo conocerte” en el caso de que se lo quieras mandar a tu pareja. Para que salgas todas las dudas, hoy te daré toda una explicación de este emoticón que no pasa desapercibido usando Emojipedia.

Qué significa el emoji del corazón amarillo en WhatsApp

Yo también me he equivocado y he pensado que era suerte. Por el contrario, no tiene nada que ver.

El corazón amarillo de WhatsApp suele expresar sentimientos de amistad.

También quiere transmitir felicidad y afecto, a menudo menos apasionados que el corazón rojo.

No necesariamente es amor en pareja, sino de una relación de compañerismo .

. También Emojipedia y Emojiterra expresan que tiene que ver con el amor platónico

Mientras que en otras conversaciones puedes emplearlo para mostrar apoyo y positividad hacia alguien o algo .

. En inglés es conocido como Yellow Heart

Frases en que puedes usar el corazón amarillo de WhatsApp

Tú eres mi mejor amigo💛¡para siempre!

Gracias por estar siempre ahí para mí💛.

Enviando vibraciones positivas a tu manera💛.

