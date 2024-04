¿Alguna vez tu amigo o familiar te dijo que escribes mal o no entiende tu mensaje por culpa del corrector de tu WhatsApp? Pues eso no solo te sucede a ti, sino a muchas personas. Esto suele traer un montón de dolores de cabeza y malentendidos ya que a veces quieres decir una cosa y el teclado te las cambia por otras, pero eso se acabó con este truco que hoy te daré a fin de que nunca más te tengas que disculpar por mandar una palabra que no tiene nada que ver dentro de tu conversación. Lo mejor de todo es que no tienes ninguna necesidad de descargar un teclado a parte o instalar aplicaciones de terceros como es el caso de WhatsApp Plus. Por otro lado, déjame decirte que este truco funciona específicamente a aquellos que tienen Gboard, el keyboard de Google.

Cómo desactivar el corrector de WhatsApp

Primero, ingresa a la app de Gboard .

. Ahora, presiona sobre el apartado que dice “Corrección ortográfica”.

Desplázate hacia abajo y desactiva el interruptor denominado “ Corrección automática ”.

”. Abandone las configuraciones del teclado para conservar los cambios.

WHATSAPP | Si lo que quieres es evitar decir cosas que no van acorde a tu conversación, entonces usa este truco de WhatsApp. (Foto: MAG - Rommel Yupanqui)

El siguiente paso es abrir WhatsApp .

. Accede a cualquier conversación personal o grupal.

Finalmente, escribe una palabra incorrecta y no será corregida por Gboard.

