WhatsApp ha diseñado emoticones tan extraños como el de la cara aturdida (que no es un borracho), la máscara roja o de diablo, el ogro, el extraterrestre, etc. Uno de los emojis más raros y que muchos aún no saben lo que significa a pesar de tener años de existencia, es el de la carita con la cabeza explosiva ¿Sabes lo que realmente expresa este ícono? A continuación lo explicaremos.

En la actualidad, WhatsApp cuenta con más de tres mil emoticones en las siguientes categorías: Emoticones y personas, animales y naturaleza, alimentos y bebidas, actividades, viajes y lugares, objetos, símbolos y por último banderas, en la primera de estas secciones se ubica el emoji de la cabeza explosiva, aunque tienes la libertad de utilizarlo en el momento que quieras, siempre es importante saber lo que significa para no confundir al otro usuario con el que estás conversando.

CUÁL ES SU SIGNIFICADO

Este ícono fue creado en el año 2017 y lo bautizaron como cabeza explosiva. Se presenta con una cara amarilla, ojos sorprendidos y boca abierta, asimismo, en la parte superior de su cabeza se observa que hay un agujero y de ahí sale una explosión que forma una nube en forma de hongo, como cuando detonan una bomba atómica.

¿Qué significa? de acuerdo con el portal web Emojipedia, el emoji expresa conmoción, asombro e incredulidad, sin embargo, también puedes utilizarlo para remplazar las palabras “No me lo puedo creer” o “Esto te sorprenderá”.

TAMBIÉN ES CONOCIDO CON ESTOS NOMBRES

Mind Blown.

Cabeza explosiva.

Cara sorprendida con cabeza explosiva.

