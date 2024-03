WhatsApp Messenger no solo ha desarrollado las siguientes versiones: la plataforma de navegadores, los programas nativos de las computadoras o portátiles y la nueva app compatible con dispositivos tablets o relojes inteligentes, también tiene su programa beta que la mayoría de usuarios no conoce debido a su escaso límite de cupos, ¿Para qué sirve? Simple, se trata de una versión piloto en donde puedes probar las nuevas herramientas que todavía no llegan a la aplicación oficial. El referido software es inestable y en cualquier momento presentaría algunos errores de manera repentina, estos son los más comunes: no visualizar estados, llamadas y videollamadas entrecortadas a pesar de la buena conexión a internet y que nunca lleguen las notificaciones de mensajes. ¿No sabes si utilizas la beta y en caso sea así te gustaría eliminarla sin perder el contenido de tus conversaciones? Aquí te explicaré el proceso que debes realizar para volver al aplicativo normal.

Así puedes desinstalar la beta de WhatsApp en Android

Primero, ingresa a WhatsApp desde tu celular.

desde tu celular. Ahora, presiona sobre el ícono de los tres puntos que se ubican en el extremo superior derecho.

Se desplegarán varias opciones > toca la que dice “Ajustes”.

Desplázate hacia abajo y oprime el apartado “Ayuda” > luego dale a “ Info. de la aplicación ”.

”. Listo, aquí te saldrá el número de la versión de WhatsApp y entre paréntesis la palabra “Beta”.

Antes de eliminar el programa beta crea una copia de seguridad. Aprieta en “Chats” > “ Copia de seguridad ” > “Guardar”.

” > “Guardar”. Espera que la app termine de generar la copia de respaldo.

El siguiente paso es hacer clic en el siguiente enlace y vas a ver una ventana de la Google Play que dice “ Eres un probador ”.

y vas a ver una ventana de la Google Play que dice “ ”. Finalmente, más abajo pulsa el botón denominado “ Dejar el programa ”.

”. Tendrás que volver a instalar WhatsApp Messenger (oficial) nuevamente.

Algunos trucos que recomiendo para reforzar la seguridad de tus datos en WhatsApp

