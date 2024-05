¿Qué ocurre si no actualizas WhatsApp? Sería una mala decisión porque la referida plataforma de mensajería instantánea no recibiría las nuevas funciones o modificaciones de la interfaz principal, además, las actualizaciones también se encargan de corregir errores o reemplazar algunos parches de seguridad para evitar un posible ataque cibernético, sin embargo, muchos usuarios no suelen ingresar a la Google Play Store de Android para verificar si la app cuenta con una actualización pendiente. Hoy te enseñaré un sencillo truco para que WhatsApp se actualice automáticamente cuando estés conectado a una red wifi, así no consumirás el internet de tu paquete de datos contratado.

Cómo hacer que WhatsApp se actualice automáticamente

Primero, ingresa a WhatsApp .

. Ahora, presiona sobre el ícono de los tres puntos que se ubican en el extremo superior derecho.

Se desplegarán varias opciones > toca la que dice “Ajustes”.

Desplázate hacia abajo y presiona el apartado “ Actualizaciones de la aplicación ”.

”. Se ubica al final debajo de la sección “Invitar amigos”.

Finalmente, activa el interruptor denominado “ Actualizar automáticamente WhatsApp ”.

”. Listo, el aplicativo se actualizará solo cada vez que haya una actualización pendiente en la Google Play Store de Android.

Es necesario aclarar que el proceso comenzará cuando te encuentres conectado a una red wifi.

Estos son los mejores trucos de WhatsApp que te recomiendo

¿Te pareció interesante este truco de WhatsApp? Te contamos que esta aplicación de mensajería está en constante cambio y actualización, por lo que siempre salen nuevos atajos, códigos y herramientas que harán más divertida tu experiencia mandando o recibiendo textos, stickers o contenido multimedia.

