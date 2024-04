No es WhatsApp, sino tu celular. A partir del 30 de abril, la app de mensajería rápida cambiará en gran parte del mundo, esto se debe a que nuevamente se actualizará trayendo múltiples funciones que una gran cantidad de usuarios ya no podrán emplearlas debido a que cuentan con un celular incompatible. Si tienes un móvil de hace 10 años, con sistema operativo Android 5.0 o inferior, o iOS 12 o inferior, es posible que ya no logres mandar textos, realizar llamadas, comunicarte con videollamadas o emplear tus stickers. Tal como informa la web de la plataforma de Meta, en estos dispositivos no se descargará la más reciente versión del programa de Mark Zuckerberg debido a que no cuentan con los requisitos necesarios. Es por esa razón que hoy te traigo el listado para que estés preparado.

Listado de celulares que se quedarán sin WhatsApp el 31 de abril

Samsung Galaxy Core

Samsung Galaxy Trend Lite

Samsung Galaxy Ace 2

Samsung Galaxy S3 mini

Samsung Galaxy Trend II

Samsung Galaxy X cover 2.

LG Optimus L3 II Dual

LG Optimus L5 II

LG Optimus F5

LG Optimus L3 II

LG Optimus L7II

LG Optimus L5 Dual

LG Optimus L7 Dual

LG Optimus F3

LG Optimus F3Q

LG Optimus L2 II

LG Optimus L4 II

LG Optimus F6

LG Enact

LG Lucid 2

LG Optimus F7

Huawei Ascend Mate

Huawei Ascend G740

Huawei Ascend D2

Sony Xperia M

Lenovo A820

ZTE V956 - UMI X2

ZTE Grand S Flex

ZTE Grand Memo

Faea F1THL W8

Wiko Cink Five

Winko Darknight

Archos 53 Platinum

iPhone 6S

iPhone SE

iPhone 6S Plus

iPhone 5

iPhone 6

Cómo saber si tu celular se quedará sin WhatsApp

Para poder saber si tu smartphone se quedará sin WhatsApp el 1 de abril, debes hacer lo siguiente en tu terminal Android o iPhone:

En el caso de los Android, anda a los Ajustes de tu terminal. Luego dirígete a la pestaña de “Información del dispositivo”. Allí chequearás qué versión de sistema operativo de Google tienes.

En el caso de los iPhone también es bastante sencillo. Dirígete a “Configuración”, luego a “General” y a “Actualización de software”. En ese instante se te presentará la versión de iOS que tienes.

