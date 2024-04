Las oficinas de cualquier empresa no funcionarían de la mejor manera si no cuentan con el apoyo de las secretarias, quienes se encargan de las labores administrativas, como por ejemplo: redactar informes, cartas y otros documentos, agendar reuniones, responder correos electrónicos, coordinar la comunicación con el resto de departamentos de la compañía, etc., por ello, hoy te dejaré un listado con las mejores frases creativas y divertidas por el Día de la Secretaria 2024 que se festejará el próximo 26 de abril en Perú, Estados Unidos, Colombia, El Salvador, Ecuador, Nicaragua, República Dominicana, Bolivia y Paraguay, así a través de WhatsApp Messenger saludarás a tus amigas o familiares que se dedican a esta importante profesión, incluso puedes publicar las frases en tus estados.

Frases creativas por el Día de la Secretaria para enviar por WhatsApp

¡Feliz Día de la Secretaria! Gracias por ser el pegamento que mantiene unido todo el equipo.

Para la persona que siempre tiene las respuestas y sabe cómo hacer que las cosas sucedan: ¡Feliz Día de la Secretaria!

Para la persona que siempre está ahí para ayudar y apoyar: ¡Feliz Día de la Secretaria!

¡Feliz Día de la Secretaria! Gracias por ser más que una Secretaria, eres una parte integral de nuestro equipo.

¡Feliz Día de la Secretaria! Gracias por hacer que cada día sea un poco más fácil y llevadero.

¡Feliz día a la persona que mantiene todo organizado y en su lugar! Gracias por ser una excelente Secretaria.

A la persona que siempre está un paso adelante: ¡Feliz Día de la Secretaria!

A la persona que tiene la paciencia de un santo y la inteligencia de un genio: ¡Feliz Día de la Secretaria!

¡Feliz Día de la Secretaria! Gracias por ser la voz de la razón y la calma en los momentos más agitados.

Frases divertidas por el Día de la Secretaria

Si tú no estuvieras, el teléfono sería una máquina del tiempo, sonando como en los años 90. ¡Feliz Día de la Secretaria!

Gracias por hacer que el jefe parezca organizado. ¡Ese es un verdadero superpoder!

Eres el único ser humano que puede mantener las impresoras funcionando. ¡Eres un genio!

Eres como el Google de la oficina: tienes todas las respuestas. ¡Feliz Día de la Secretaria!

Gracias por recordarnos todos nuestros cumpleaños. Sin ti, estaríamos soplando velas en fechas equivocadas.

¡Eres el GPS de la oficina! Siempre nos dices dónde está todo. ¡Feliz Día de la Secretaria!

Eres el Wi-Fi humano de la oficina: siempre conectando a todos.

Eres el antídoto para el desorden. ¡Feliz Día de la Secretaria!

Si tú no estuvieras, el jefe no encontraría ni su propio escritorio.

Eres el equilibrio perfecto entre profesionalismo y diversión. ¡Feliz Día de la Secretaria!

Seis trucos útiles de WhatsApp

¿Te pareció interesante este truco de WhatsApp? Te contamos que esta aplicación de mensajería está en constante cambio y actualización, por lo que siempre salen nuevos atajos, códigos y herramientas que harán más divertida tu experiencia mandando o recibiendo textos, stickers o contenido multimedia. Para seguir descubriendo las novedades solo necesitarás entrar al siguiente enlace con más notas de WhatsApp en Mag, y listo. ¡No te lo pierdas!

Síguenos en nuestras redes sociales: