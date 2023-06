Como se recuerda, WhatsApp Plus es una versión modificada de WhatsApp Messenger, la aplicación desarrollada y administrada por la compañía Meta, incluso ellos indican que se trata de un programa “no oficial”, sin embargo, no es el único mod que existe, de hecho hay varios, pero uno de estos destaca por ser compatible con los dispositivos móviles con sistema operativo iOS, hablamos de Watusi, ¿Por qué no deberías utilizarlo? desde Mag lo explicaremos a continuación.

La instalación de aplicaciones que no sea a través de la App Store de Apple, es algo que estaba previsto en iOS 17, versión que ni siquiera se encuentra en el programa Beta, no obstante, hay otros métodos para instalar programas APKs como ocurre en Android, aunque lo harás mediante cuentas de desarrollador, informó el portal tecnológico Xataka móvil. Por esta razón es que millones de usuarios ya empezaron a utilizar Watusi en sus equipos iPhone.

Watusi te ofrece lo mismo que la versión estable de WhatsApp, aunque incluye sus propios ajustes de privacidad, personalización y otras opciones adicionales. Además, el APK para iOS pone en resgo la seguridad de tus datos personales, es una de sus principales desventajas.

Riesgos de utilizar Watusi en el iPhone

Los desarrolladores no se rigen a las normas de la App Store de Apple y Watusi tiene toda la libertad de rastrearte cuando quiera.

tiene toda la libertad de rastrearte cuando quiera. Las conversaciones personales o grupales incluyen publicidad en la parte superior del chat, la única forma de eliminar este banner es comprando la licencia de Watusi.

Si Meta detecta que utilizas Watusi podría suspender tu cuenta de forma temporal o permanente, sobre todo porque este APK no cuenta con el “modo antiban”, algo que WhatsApp Plus sí tiene.

De acuerdo a Xataka el APK funciona de manera correcta e incluso es posible retirar la pestaña de “Estados” y “Comunidades”, muy útil para quienes no utilizan esas funciones.

Por otra parte, también es posible desactivar los avisos “Escribiendo...” o “Grabando”. ¿Vale la pena descargarlo? no, por los riesgos de tu información personal y el baneo eterno.

Así puedes compartir imágenes en máxima resolución por WhatsApp Plus

Abre el APK en tu celular.

Accede al apartado “Plus configuración”.

Oprime en la sección “Universal”.

Toca la opción denominada “Ajustes”.

Activa el interruptor que dice: “Enviar imágenes en máxima resolución”.

Desliza la barra de arriba hasta el máximo (50 MB).

¿Te pareció interesante este truco de WhatsApp Plus? Te contamos que esta aplicación de mensajería está en constante cambio y actualización, por lo que siempre salen nuevos atajos, códigos y herramientas que harán más divertida tu experiencia mandando o recibiendo textos, stickers o contenido multimedia. Para seguir descubriendo las novedades solo necesitarás entrar al siguiente enlace con más notas de WhatsApp Plus en Mag, y listo. ¡No te lo pierdas!

Síguenos en nuestras redes sociales: