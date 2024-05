WhatsApp cuenta con su versión beta, la cual se encuentra en constante actualización para que los usuarios prueben las próximas herramientas que todavía no llegan a la aplicación estable del referido servicio de mensajería instantánea, sin embargo, esto también provoca consecuencias porque el equipo de desarrolladores a veces cometen errores, como la aparición del aviso “Esperando mensaje, esto puede tomar tiempo”, por fortuna mi compañero Rommel Yupanqui halló una solución definitiva frente a dicho problema, ahora, acaba de reportarse otro inconveniente que no te permite descargar documentos a través de las conversaciones, pues al momento de hacerlo figura la alerta “Descarga fallida”, ¿Cómo corregir el error? No desinstales el aplicativo porque de inmediato te enseñaré a detalle lo que debes hacer.

Pasos a seguir para que vuelvas a descargar documentos en WhatsApp

Primero, es necesario aclarar que los usuarios de WhatsApp no pueden descargar ningún tipo de documento, ya sea Word, Excel, PDF, etc .

. Reiniciar el teléfono inteligente no soluciona el fallo.

Tampoco desinstalar y volver a descargar la aplicación, menos activar o desactivar el acceso a internet.

En realidad no se puede hacer nada, solo esperar una actualización que corrija el error .

. Es justo lo que acaba de suceder. Ingresa a la Google Play Store de Android.

de Android. En la barra de búsqueda coloca “WhatsApp”.

Entra al primer resultado y presiona el botón que dice “Actualizar”.

Accede a la app y luego al chat personal, grupal o comunidad en donde enviaron el documento.

Finalmente, procede a descargarlo.

Vista previa del aviso "Descarga fallida". (Foto: WabetaInfo)

Estos son los mejores trucos de WhatsApp que te recomiendo

¿Te pareció interesante este truco de WhatsApp? Te contamos que esta aplicación de mensajería está en constante cambio y actualización, por lo que siempre salen nuevos atajos, códigos y herramientas que harán más divertida tu experiencia mandando o recibiendo textos, stickers o contenido multimedia. Para seguir descubriendo las novedades solo necesitarás entrar al siguiente enlace con más notas de WhatsApp en Mag, y listo. ¡No te lo pierdas!

Síguenos en nuestras redes sociales: