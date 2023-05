“2 Hearts” (“2 corazones” en español) es una emotiva película del 2020 dirigida por Lance Hool. El drama está protagonizado por Jacob Elordi, Adan Canto, Tiera Skovbye y Radha Mitchell y está inspirado en impactantes hechos reales.

La cinta ha conmovido a muchos suscriptores de Netflix con su historia, pues relata lo que ocurrió con Christopher Gregory. Él era un estudiante de 19 años que murió trágicamente a causa de un aneurisma cerebral, pero una de sus decisiones logró impactar en la vida de otras personas tras su fallecimiento.

El largometraje se basa en el libro “All My Tomorrows: A Story of Tragedy, Transplant and Hope” de Eric Gregory, el padre de Chris. Allí, el hombre relata cómo el corazón, el hígado, los riñones, los pulmones, el páncreas y las córneas de su hijo terminaron siendo donados a otras seis personas.

Así se lee en el texto: “Cinco personas que habían estado al borde de la muerte vivieron para ver otro día porque recibieron los órganos de Chris. Eric Gregory, su padre, escribió este libro para relatar este milagro de la ciencia y cómo conocer a estos receptores de los órganos de su hijo llenó una necesidad especial en sus corazones que pocos, fuera de la comunidad de donación de órganos, pueden entender”.

Uno de estos receptores fue Jorge Bacardí, quien es interpretado en el film por Adan Canto. Probablemente, después de ver la cinta, te preguntes si su historia se ajusta a lo que se vio en la producción. Por ello, a continuación, te contamos lo que le ocurrió en la vida real.

¿QUIÉN ERA JORGE BACARDÍ?

Jorge Bacardí era el heredero de Bacardi Limited, una compañía privada distribuidora de ron. Esta es una reconocida empresa familiar, con ventas en aproximadamente 170 países y una cartera de más de 200 marcas y etiquetas.

Él fue mal diagnosticado cuando era niño con fibrosis quística. Así, no fue hasta los 40 años que se reveló que su condición pulmonar era discinesia ciliar primaria.

Como sabemos, Christopher se había registrado como donante de órganos. Por ello, tras su deceso, Jorge recibió un doble trasplante de pulmón. En ese entonces, Bacardí tenía 64 años y llamó a su salvador “Gabriel” en honor al arcángel. Cabe resaltar que no conoció la verdadera identidad de Gregory hasta el 2009.

Jorge y su esposa Leslie Bacardí en un evento de la "Gabriel House of Care" (Foto: Recorder)

¿QUÉ PASÓ CON JORGE BACARDÍ EN LA VIDA REAL?

Tal como se pudo ver en “2 corazones”, Jorge y su esposa Leslie se reunieron con la familia de Christopher en su vivienda de Baltimore. Más tarde, la pareja donó fondos a Mayo Clinic, con el objetivo de construir una casa de hospitalidad que llamaron “Gabriel House of Care”, en homenaje a Gregory.

Actualmente, el establecimiento ofrece alojamiento a pacientes oncológicos y sus cuidadores. De acuerdo con su web oficial, es una gran alternativa para ellos: “El proceso de recuperación de los tratamientos y la cirugía puede ser largo, desde varias semanas hasta varios meses, lo que requiere que los pacientes estén cerca del hospital. La estadía en hoteles es costosa y no siempre brinda un entorno propicio para la recuperación”.

Lamentablemente, Jorge Bacardí murió en septiembre de 2020. Sin embargo, gracias a la donación de Christopher Gregory, pudo vivir hasta los 76 años de edad.

¿CÓMO VER “2 CORAZONES”?

El film está disponible en Netflix. Por lo tanto, para ver la película estelarizada por Jacob Elordi solo se necesita una suscripción a la popular plataforma de streaming. Accede desde este enlace.