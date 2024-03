“Un caballero en Moscú” (”A Gentleman in Moscow”, en idioma inglés) es una serie que ha llegado al catalogo de Paramount+ con una propuesta que nos remonta al pasado en la capital rusa, tal y como se indica en el título. La historia de un condenado a no salir de un hotel nos deja varias enseñanzas para reflexionar y escenas para disfrutar gracias a un elaborado guion basado en la novela del mismo nombre de Amor Towles y a los actores que forman parte del reparto.

A la producción se han sumado numerosos actores galardonados y consagrados en los roles principales y otros con un increíble futuro en la actuación, convirtiendo al elenco en una amalgama de talento dispuesta a conquistar los espectadores de todo el mundo. ¿Quieres saber de quiénes estamos hablando?

ACTORES DE LA SERIE “A GENTLEMAN IN MOSCOW”

Ewan McGregor como el conde Alexander Rostov

Ewan McGregor es un actor escocés que es muy conocido en la escena británica y también en los Estados Unidos. Ganó el Globo de Oro por su actuación en la temporada 3 de “Fargo” y también ha ganado un premio Emmy por su protagónico en “Halston”. Pese a todo ese reconocimiento, más se le recuerda por su papel de Obi Wan Kenobi en la trilogía precuela de “Star Wars” de George Lucas que se vio en cines entre 1999 y 2005.

El actor Ewan McGregor como Alexander Rostov en la serie "A Gentleman in Moscow" (Foto: Paramount+)

Mary Elizabeth Winstead como Anna Urbanova

La actriz de 39 años de edad está casada con Ewan McGregor desde el 2022, así que esta pareja de esposos son los protagonistas de la historia de “A Gentleman in Moscow”. Ella empezó a hacerse notar a finales de los años 90 y, desde entonces, se ha consagrado en el mundo de la actuación trabajando en diversas producciones como “Live Free or Die Hard”, “Scott Pilgrim vs. the World”, “Birds of Prey”, etc.

Mary Elizabeth Winstead, esposa en la vida real de Ewan McGregor, en su papel de "A Gentleman in Moscow" (Foto: Paramount+)

Johnny Harris como Osip Glenikov

El inglés se hizo conocido en 2006 con su participación en “London to Brighton”. Posterior e ello, obtuvo grandes trabajos a través de los años, pero no solo exploró su faceta como actor, sino que también se afianzó como guionista tras haber trabajado bajo ese rol en la cinta “Jawbone”, en la que también tuvo un personaje.

El actor Johnny Harris durante una escena de la serie "A Gentleman in Moscow" (Foto: Paramount+)

Paul Ready como Nikolai Petrov

Con 47 años de edad, el actor inglés interpreta al príncipe Nikolai Petrov, un personaje muy importante a lo largo de la historia. A él se le recuerda principalmente por su trabajo en la serie “Utopia”, cuando le dio vida al papel de Lee.

Paul Ready forma parte del elenco de "A Gentleman in Moscow" (Foto: Paramount+)

Otros actores y personajes: