¿No sabes qué más ver en Paramount+? No te preocupes, porque empieza un nuevo mes y el catálogo de esta plataforma de streaming se renueva. En abril de 2024, podrás disfrutar de una gran número de películas, series, documentales y otras novedades que se suman a la lista de estrenos del servicio. Uno de los lanzamientos más esperados es la quinta temporada de “Star Trek: Discovery”. ¿Quieres saber qué otras producciones llegan este mes? A continuación, te comparto la lista completa de los estrenos.

Entre las películas que podrás ver en Paramount+ desde abril de 2024 están “Talk to Me”, “Emma”, “Lara Croft: Tomb Raider”, “Rambo: First Blood Part II”, “Teenage Mutant Ninja Turtles”, “Transformers”, “I Love You, Man”, además de otros largometrajes de acción, comedia y romance.

Casi dos años después del estreno de la tercera entrega de “The Challenge: All Stars”, finalmente llega la cuarta temporada de la serie derivada del reality show “The Challenge”. En los nuevos episodios, otro grupo de queridos jugadores de Challenge llegan para un nuevo juego.

LISTA DE ESTRENOS DE PARAMOUNT+ EN ABRIL DE 2024

1 de abril

Talk to Me

Jeff Dunham: I’m with Cupid

Arsenal

B.A.P.S.

Bandslam

Black Lotus

Blades of Glory

Catch and Release

Chaplin

Cheech & Chong’s Still Smokin’

Cloud Atlas

Cold Mountain

Daddy’s Home

Deep Impact

Domestic Disturbance

Drive Me Crazy

Edge Of Darkness

El Dorado

Emma

Empire Records

Face/Off

First Blood

Galaxy Quest

Get Rich or Die Tryin’

Gunfight at the O.K. Corral

Hotel for Dogs

I Love You, Man

Identity

Inherent Vice

Jacob’s Ladder

Juice

Just Like Heaven

Lara Croft: Tomb Raider

Last Night

Life

Like a Boss

Magnolia

Malcolm X

Max Steel

Mimic

Muriel’s Wedding

My Baby’s Daddy

Nebraska

Nick of Time

Planes, Trains and Automobiles

Rambo: First Blood Part II

Rambo III

Saturday Night Fever

Secret in Their Eyes

Team America: World Police

Teenage Mutant Ninja Turtles

Teenage Mutant Ninja Turtles II: The Secret of the Ooze

Teenage Mutant Ninja Turtles III

The Crossing Guard

The Evening Star

The Heartbreak Kid

The King of Comedy

The Ring

The Ring Two

The Ring Two (Sin clasificación)

The Score

The Secret Garden

The Station Agent

The Transporter Refueled

The Uninvited

TMNT

Total Recall

Transformers

Up in Smoke

Vacancy

Varsity Blues

Whip It

Whiskey Tango Foxtrot

Wild Card

Wuthering Heights

3 de abril

Bubble Guppies (Temporada 6)

Bubble Guppies: Bubble Puppy’s Fin-tastic Fairy Tale

Bubble Guppies: Guppy Style!

Bubble Guppies: The Puppy and the Ring

CMT Crossroads (Temporadas 21-22)

CMT Presents The Judds: Love Is Alive – The Final Concert

4 de abril

Star Trek: Discovery (Estreno de la temporada 5)

7 de abril

CMT Music Awards

8 de abril

NCISVerse: The First 1,000

10 de abril

The Challenge: All Stars (Estreno de la temporada 4)

Nick Cannon Presents: Wild ‘N Out (Temporadas 19-20)

11 de abril

School For Scoundrels

12 de abril

DORA premiere

Deliver Us from Evil

14 de abril

The 100th: Billy Joel at Madison Square Garden – The Greatest Arena Run of All Time

16 de abril

CTRL+ALT+DESIRE

17 de abril

Mighty Planes (Temporadas 1-4)

RENO 911! (Temporada 8)

The Last Cowboy (Temporada 4)

24 de abril

Air Disasters (Temporadas 9-10)

How Did They Fix That? (Temporadas 1-2)

25 de abril

The Painter

26 de abril

Knuckles (Estreno)