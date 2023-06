CUIDADO, ALERTA DE SPOILER. La historia de amor adolescente de Raquel y Ares continúa en “A través del mar”, la segunda película de Netflix basada en la saga homónima de la autora venezolana Adriana Godoy. La secuela de “A través de mi ventana” se ambienta un año después de los eventos de la anterior entrega y sigue a la pareja que ha mantenido una relación a distancia durante los estudios de él en Estocolmo.

Cuando llega el verano y los personajes interpretados por Clara Galle y Julio Peña Fernández se reencuentran, comprueban que el periodo de separación y las nuevas personas que han conocido ponen a prueba su relación. ¿Podrá su amor sobrevivir a los nuevos coqueteos y las inseguridades?

Mientras que Raquel permanece en Barcelona y se prepara para convertirse en una escritora, los protagonistas de “A través del mar” tratan de mantener viva su relación a través de mensajes románticos y eróticos, no obstante, el sexting no funciona para ellos. Además, descuidan sus estudios porque no pueden dejar de pensar en el otro.

Ares sorprende a Raquel con una visita en la película "A través del mar" (Foto: Netflix)

¿QUÉ PASÓ AL FINAL DE “A TRAVÉS DEL MAR”?

Cansado de la distancia, Ares decide volver a España por un fin de semana y darse una sorpresa a Raquel, que unos segundos antes de la llegada de su novio estaba considerando aceptar la invitación de Gregory, un compañero de clases, a la celebración de la noche de San Juan.

Aunque Ares planea una romántica escapada a la casa de playa de los Hidalgo, no es el único con esa idea, y pronto la propiedad se llena de personas. Artemis y Claudia ya estaban ahí disfrutando de su relación secreta, Apolo invita a su novia Daniela y a Yoshi, mientras que los padres de los tres hermanos llegan de sorpresa.

La llegada de los patriarcas de los Hidalgo provocan una pelea entre Artemis y Claudia. La última está cansada de esconder su amor y el primero no tiene el valor de admitir ante su familia que está enamorado de un miembro del personal del servicio.

La relación de los protagonistas de “A través del mar” también se ve afectada, aunque por la llegada de otra persona: Vera, una de las compañeras de clase de Ares en Estocolmo. Además, Gregory admite que está interesado en Raquel antes de saber que es la novia de su antiguo amigo. En tanto, Daniela le sugiere a Apolo realizar un trío.

Daniela y Yoshi, quienes están en esa casa para proteger a su amiga, no tardan en notar que existe una relación muy cercana entre Ares y Vera. De hecho, Daniela encuentra una foto de la recién llegada con la camisa de Ares. La joven escritora se niega a creer en una posible traición de su novio, sin embargo, durante el juego de la botella se revela la verdad.

Vera le revela la verdad a Ares en la película "A través del mar" (Foto: Netflix)

¿QUÉ SIGNIFICA EL FINAL DE “A TRAVÉS DEL MAR”?

Ares, ¿realmente engañó a Raquel?

Cuando Raquel hace la pregunta, ninguno de los involucrados es capaz de responder, así que ella interpreta el silencio como una confirmación y prefiere hacer las maletas. Ares le explica que la estaba pasando fatal en su primer año en Estocolmo y que Vera lo ayudó a distraerse. Una noche se embriagó demasiado y despertó al lado de su amiga, aunque no tiene ningún recuerdo.

Raquel le explica que no solo está molesta por la traición sino también porque no recurrió a ella cuando se sentía mal. Luego, resuelve asistir a la noche de San Juan con sus mejores amigos. Yoshi rechaza una invitación de Anna, con quien se involucró ese fin de semana, para ir a la fiesta.

Más tarde, Vera le revela a Ares que esa noche no pasó nada entre ellos, simplemente se quedaron dormidos. El estudiante de medicina le reclama por mentirle a Raquel, pero la joven se excusa señalando que no dijo nada y que en realidad si existe un vínculo entre ellos que no pueden negar.

La muerte de Yoshi

Aunque Daniela, Raquel y Yoshi pasan un momento agradable en la fiesta, eventualmente, las chicas abandonan a su amigo, una por hacer un trío con Apolo y el capitán del yate de la familia de Vera, y la otra por coquetear con Gregory. Arrepentido de rechazar a Anna, Yoshi roba una moto y se dirige al faro. Los dueños de la moto lo persiguen y ocasionan que caiga del precipicio.

Ares lo ve desde su casa, sube a la moto acuática y trata de salvarlo, pero sus esfuerzos son inútiles, Yoshi está muerto. Durante el funeral, Raquel da un emotivo discurso y no puede parar de llorar. Cuando está a punto de perder el control, Ares la lleva afuera y trata de hablar con ella. Por supuesto, eso termina en una discusión. “La bruja” le reclama por no salvar a su amigo y el “dios griego” le dice que ella pudo evitar su muerte si se quedaba con Yoshi en lugar de irse con Gregory.

Los protagonistas de “A través del mar” vuelven a Barcelona y Estocolmo, respectivamente, y tratan de continuar con sus vidas. Ares recibe un mensaje de Vera y Raquel un correo de una editorial que quiere publicar su libro “A través de mi ventana”. Antes de morir, Yoshi envió el mail que su amiga temía enviar, se hizo pasar por su representante y consiguió que revisaran su novela.

Raquel y Ares están separados, pero ¿se reconciliarán? Por lo pronto, la joven escritora rechazó la visita de Gregory y cerró su ventana, lo que es una señal de que está decidida a olvidar a Ares. Pero la historia de amor de estos dos personajes continuará en “A través de tu mirada”, película de Netflix que incluso ya cuenta con un avance.