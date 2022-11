La mexicana Brenda Zambrano ganó su fama gracias a su participación en tres temporadas de “Acapulco Shore” de MTV. Allí, cuando tenía solo 20 años, se convirtió en una de las favoritas de los espectadores, pero no todo lo que brilla es oro, ya que terminó en malos términos con la producción y con daño psicológico, según ella.

Pese a todo, hay muchos televidentes que sueñan con el regreso de la influencer al programa y hay quienes, a lo largo de los últimos años, han manifestado ese deseo a través de comentarios en las diversas redes sociales, aunque todo eso no ha dado los frutos que hubieran querido desde un principio.

El regreso de Brenda Zambrano a dicho programa de televisión es un hecho prácticamente descartado, aunque siempre queda abierta una mínima posibilidad, tal y como ella lo ha manifestado al revelar cuál sería la condición que exigiría.

Brenda Zambrano es una de las influencers más famosas en México (Foto: Brenda Zambrano / Instagram)

¿CUÁL ES LA CONDICIÓN DE BRENDA ZAMBRANO PARA REGRESAR A “ACAPULCO SHORE”?

En una entrevista en el podcast de Pedro Prieto, Brenda Zambrano recordó cosas que le ha tocado vivir en los últimos años, incluyendo su paso por “Acapulco Shore”, donde la pasó mal.

Sin embargo, cuando el conductor del espacio le preguntó sobre la cantidad de dinero que pediría en caso de volver, ella lo pensó y dio una cifra muy alta, la cual sería difícil de rechazar.

“Mucha lana. No te voy por menos de dos millones de pesos”, manifestó la joven.

LO MAL QUE LA PASÓ BRENDA ZAMBRANO EN “ACAPULCO SHORE”

La joven de 29 años de edad reveló que la última temporada en la que participó fue la causante de todo el daño que sintió allí, llegando al extremo de criticarse muchas cosas y sufrir una baja considerable en su autoestima.

“Participé en tres temporadas, no en todas como la mayoría de la gente piensa, pero la última fue la que me hizo mucho daño psicológico, donde dije ‘ya no puedo más’. Estuve a punto de volverme loca. Algunos de mis compañeros empezaron a hablar mal de mí aun cuando yo ya no estaba en el programa. Tuve que ir al psicólogo, cuestionarme cuánto me quería y quién era. Fue un proceso bien difícil”, comentó la mexicana.