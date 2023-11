Adamari López no para de sorprendernos con sus publicaciones en redes sociales, por lo que Halloween no iba a ser la excepción, así que junto a su querida Alaïa lucieron unos originales disfraces que impactaron no sólo a los seguidores de la puertorriqueña, sino a millones de personas que miran cuánta complicidad hay entre madre e hija. ¿De qué se disfrazaron? A continuación, te lo detallamos.

Cabe señalar que las fotografías y video que grabaron fueron realizados días antes del 31 de octubre, toda vez que la presentadora televisiva se despidió de su pequeña para emprender un nuevo proyecto de la mano de TelevisaUnivision, pero lejos de Miami. Pese a la distancia y tiempo de separación, de algunas semanas, las dos mantendrán contacto para que su relación se fortalezca más.

La puertorriqueña y su hija Alaïa son muy unidas (Foto: Adamari López / Facebook)

¿DE QUÉ SE DISFRAZARON ADAMARI LÓPEZ Y ALAÏA POR HALLOWEEN?

Por Halloween, Adamari López y Alaïa se disfrazaron de policías. Mientras que la actriz usó un enterizo azul, gorra, botas negras altas y toda la indumentaria como esposas, pistola, radio y silbato; su hija lució una falda negra, blusa celeste, botines negros y más.

“Esto es Halloween ¿De qué se disfrazaron hoy? Nosotras hicimos match”, escribió este 31 de octubre de 2023 la talentosa presentadora, de inmediato publicó una serie de fotografías y un video de la sesión de ambas.

Madre e hija lucen muy sonrientes con sus uniformes, insignias y armas de juguete, incluso usan las esposas. En una de las fotografías, Adamari se toma tan en serio el rol de policía que aparece apuntando a alguien, así como saludando. La pequeña no se queda atrás.

La escenografía donde posan tiene motivos de Halloween: murciélagos, fantasmas, telarañas y más, todo en blanco y negro, salvo la corbata roja que luce el pequeño esqueleto.

La puertorriqueña Adamari López y su hija saludando a la cámara (Foto: @habiaunavezunafoto_ / Instagram)

Alaïa mostrando su insignia de policía en Halloween (Foto: @habiaunavezunafoto_ / Instagram)

La actriz tomándose en serio su papel de policía en Halloween (Foto: @habiaunavezunafoto_ / Instagram)

La complicidad entre Adamari López y Alaïa es evidente (Foto: @habiaunavezunafoto_ / Instagram)

Halloween no pasó desapercibido para la presentadora Adamari López y su hija (Foto: @habiaunavezunafoto_ / Instagram)

Aquí la puertorriqueña Adamari López luciendo con sus esposas (Foto: @habiaunavezunafoto_ / Instagram)