Una de las figuras más importantes de las telenovelas entre los años 80 y 2000 fue Adela Noriega, quien destacó y hasta llegó a protagonizar producciones como “Amor real”, “Quinceañera” y “El privilegio de Amar”.

Aunque la actriz se encontraba en el punto más alto de su carrera, sorpresivamente optó por retirarse en 2008 y casi desapareciendo del ojo público, mudándose a Estados Unidos para vivir junto a su familia.

Desde aquel momento, cuando culminó las grabaciones de “Fuego en la sangre”, hasta la actualidad, mucho se ha especulado sobre el retorno de la popular actriz a las telenovelas. Sin embargo, en los últimos días un rumor ha tomado mucha fuerza.

Adela Noriega podría volver en proyecto de Carla Estrada (Foto: Difusión)

¿ADELA NORIEGA VUELVE A LA TELEVISIÓN?

Una de las figuras más cercanas a Adela Noriega es la productora Carla Estrada, quien no ha ocultado su deseo de volver a contar con la recordada “Maricruz” en un proyecto televisivo.

Al ser consultada por el programa “Todo para la mujer”, sobre un posible retorno de la actriz, la productora indicó: “Yo feliz, pero no la he localizado, ni la he buscado tampoco, la verdad. No tenemos ningún contacto, no he hablado con ella”.

Estrada, que ha compartido grabaciones con Adela Noriega en “Amor Real” y “El Privilegio De Amar”, no ocultó su deseo de contar con su antigua compañera una vez más.

“Es una lástima que esté alejada. Pero, ¿sabes qué?, ella se tarda, pero escoge muy bien sus proyectos. Ojalá regrese y conmigo”, sentenció.