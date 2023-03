ATENCIÓN SPOILERS. ¡Ahmed Best regresó a “Star Wars”! El famoso actor, quien interpretó a Jar Jar Binks en las películas de la franquicia, hizo un cameo muy especial en el cuarto capítulo de la temporada 3 de “The Mandalorian”.

Y es que, más allá de ser un regalo para los fans, esta aparición en la serie de Disney+ fue el resultado de una decisión muy meditada por parte del artista, ya que previamente recibió lamentables ataques por su trabajo en Lucasfilm.

Entonces, ¿le costó mucho a Ahmed Best aparecer en “The Mandalorian”? A continuación, te contamos la historia detrás del regreso del actor que hacía de Jar Jar Binks en “Star Wars”.

¿POR QUÉ AHMED BEST DUDÓ EN HACER UN CAMEO EN “THE MANDALORIAN”?

Ahmed Best concedió una entrevista al portal oficial de “Star Wars”, donde confirmó que fue difícil para él sumarse al elenco de “The Mandalorian”. Según su testimonio, esto se debió a la “montaña rusa de emociones” que soportó tras interpretar a Jar Jar Binks en la trilogía cinematográfica.

Como sabemos, este comandante militar ficticio hizo su primera aparición en “Star Wars: Episodio I - La amenaza fantasma” (1999). Sin embargo, el odio que algunas personas sintieron hacia la figura llegó a afectar al propio Best, quien recibía constantes ataques personales y amenazas de muerte.

Esto fue muy complicado para alguien que recién empezaba su carrera, pues el actor incluso contempló la idea de quitarse la vida.

Así lo reveló en sus redes sociales: “Han pasado 20 años desde que iniciaron contra mí un ataque mediático que aún afecta a mi carrera. Este fue el lugar en el que estuve a punto de acabar con mi vida. Aún es difícil hablar de ello. Sobreviví y ahora es mi regalo para la supervivencia”, escribió.

Jar Jar Binks fue un divertido personaje de "Star Wars" que era muy torpe, pero siempre lograba que todo funcionara a su favor (Foto: Lucasfilm)

¿QUÉ DIJO AHMED BEST SOBRE SU APARICIÓN EN “THE MANDALORIAN”?

Luego de atravesar este momento tan difícil, Ahmed Best confesó que tuvo que pensar mucho sobre la posibilidad de regresar a la franquicia: “Volver a ‘Star Wars’ no fue una decisión fácil para mí. No era algo a lo que podría haber dicho que sí de inmediato. Tuve que marinarlo un poco”, explicó.

El artista no quería “convertirse en un obstáculo para la historia”, pero todo cambió cuando conversó con los productores ejecutivos Jon Favreau y Dave Filoni, quienes lo convencieron de aparecer en el show.

¿A QUIÉN INTERPRETÓ AHMED BEST EN “THE MANDALORIAN”?

Ahmed Best le dio vida a Kelleran Beq, un Jedi que rescató a Grogu del asalto de la Orden 66. Aunque, a decir verdad, la primera vez que se puso en la piel del personaje fue en el programa de preguntas “Star Wars: Jedi Temple Challenge”, dirigido a un público infantil.

Sobre su rol en la serie, expresó: “Sé que puede que no sea genial decirlo, pero quiero que todos los que vean ‘Star Wars’ miren a Kelleran Beq y digan: ‘Le creo a ese tipo. Quiero seguir a ese tipo. ¿Dónde va? ¿Qué pasa después?’ (...) Creo que las mejores historias son historias que te dejan preguntándote qué pasará después”.

Ahmed Best regresó al universo de “Star Wars” como el maestro Jedi Kelleran Beq (Foto: Lucasfilm)

¿CÓMO VER “THE MANDALORIAN”?

“The Mandalorian″ está disponible en el catálogo online de la plataforma de streaming Disney Plus. Puedes disfrutar de la ficción solo con tu suscripción regular al servicio. Accede desde este enlace.

A continuación, observa el tráiler de la tercera entrega de la producción.