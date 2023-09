Alana Lliteras tocó el cielo de la fama cuando ganó la temporada 2 de “Top Chef VIP”, el reality de cocina por el que recibió 100 mil dólares. La celebridad de México, de esta manera, consolidó su salto a la popularidad y, además, anunció que utilizaría el premio para especializarse en actuación, lo que no significaba dejar su faceta en la cocina. Sin embargo, dos meses después, la figura de televisión dijo que dejaría las redes sociales. ¿Por qué?

Lliteras consiguió el primer lugar del programa de televisión en julio, después de una competencia intensa y de ganarse el cariño del público. Por eso, para afianzar su gran momento en la pantalla chica, dijo que seguiría aprendiendo con su triunfo.

“Soy una persona que me encanta estar en constante aprendizaje y todas las oportunidades que se me presenten las aprovecho… Yo estoy superabierta y dispuesta como a ver en qué más podemos ser buenos. Estoy estudiando la carrera de artes escénicas, la actuación y todo eso. Entonces, no sé, puede ser un proyecto de actuación, puede ser un proyecto de conducción, pero lo que sí o sí la cocina va a seguir en mi vida”, manifestó en En casa con Telemundo.

Así, con el pasar de las semanas, en las cuales también subía contenido en sus redes sociales, parece que algo cambió de manera drástica en la vida de Alana Literas. Porque la celebridad anunció, de repente, que había tomado la decisión de estar alejadas de la red. Aquí te contamos la razón.

La celebridad disfrutando de un momento cotidiano (Foto: Alana Lliteras / Instagram)

¿POR QUÉ ALANA LLITERAS DEJÓ LAS REDES SOCIALES?

Alana Lliteras dejó las redes sociales “por motivos personales”. Así lo anunció en una historia subida a su cuenta oficial en Instagram, donde explicó que la exposición de su vida no la estaba ayudando sino todo lo contrario: era perjudicial en el contexto que se encuentra viviendo.

“Por motivos personales de procesos que estoy viviendo en estos momentos de mi vida he decidido dejar un rato las redes sociales ya que es algo que hoy en día me afecta más de lo que me ayuda”, dice el mensaje de la celebridad.

No especificó qué es lo que ha sucedido en su vida, pero prometió volver más adelante y agradeció el cariño y la comprensión de sus fans en la red.

“Gracias por siempre estar. Prometo regresar en cuanto yo sienta que es el momento indicado y que es algo que nuevamente le hace bien a mi vida”, prosiguió la joven. “También para regresar más recargada de energía y poderles brindar siempre lo más bonito de mí”, explicó la figura de televisión.

¿ALANA LLITERAS CERRÓ SUS CUENTAS EN REDES SOCIALES?

No, Alana Lliteras no cerró su cuentas oficiales en redes sociales. En Instagram, donde tiene 288 mil seguidores, el perfil sigue presente, junto con el contenido fotográfico y audiovisual de la celebridad.

Lliteras, eso sí, no ha subido contenido ni ha compartido nada después de su mensaje de que se alejaría de las redes sociales por un tiempo.