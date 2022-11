Aleska Génesis ha estado en el ojo de la tormenta en los últimos días luego de que se filtraran unos videos haciéndole brujería a su exnovio, el cantante Nicky Jam, así que ha estado tratando de salvar su imagen a través de declaraciones en redes sociales y en algunas entrevistas, como la que tuvo con el programa “En casa con Telemundo” con Carlos Adyan, en la que también acusó de maltratador a Miguel Mawad, quien fuera su pareja en el pasado.

Aprovechando las cámaras de Telemundo, la modelo de 32 años dio algunos detalles de lo que, según ella, habría sufrido durante su noviazgo con el empresario venezolano, argumentando también que ella se quedó callada por mucho tiempo debido al miedo que sentía por aquel entonces, pero que esto se acabó y no tiene problema en contar que fue víctima de abuso físico y psicológico.

“Incluso hasta evitaba ver a mi familia para que no me vieran golpeada, para que no me vieran con morados. Después de la agresión venía la parte donde él pedía perdón, lloraba, se arrastraba, se arrodillaba”, fueron algunas de sus palabras.

Consciente de todo lo que ha vivido, Aleska Génesis quiso mandarle unas palabras a la actriz Gaby Espino, quien también tuvo un romance con el empresario venezolano. Su intención es poder apoyarla porque siente que Mawad está abusando de ella mentalmente y le ofreció su respaldo en caso así fuera.

Gaby Espino y Miguel Mawad en un paseo que realizaron hace algunos meses (Foto: Gaby Espino / Instagram)

EL MENSAJE DE ALESKA GÉNESIS A GABY ESPINO

Gaby Espino estuvo de cumpleaños el pasado 15 de noviembre y Mawad publicó una historia en su cuenta de Instagram para felicitarla, lo cual no ha pasado desapercibido en el show televisivo en el que estuvo Aleska Génesis como invitada, ya que se aprovechó el momento para preguntarle al respecto.

Además de dar detalles sobre el tormento que habría sufrido en esa relación, la venezolana de 32 años se animó en mandarle un mensaje a su compatriota, dejando entrever de que ella podría estar pasando por lo mismo.

“Desde que soy niña siempre he admirado a Gaby, incluso siempre le tuve respeto y le tengo respeto, pero en estos momentos yo no sé qué pensar. Incluso puedo sentir que ella también está siendo víctima de su abuso psicológico”, indicó la modelo e influencer.

Para demostrarle que no está sola en caso esté atravesando por lo mismo, Aleska Génesis le ofreció a Gaby Espino su mano amiga y la posibilidad de hablar sobre el tema.

“Yo quiero también como mujer demostrarle solidaridad y que, si en algún momento ella quiere hablar conmigo, yo estoy totalmente dispuesta y le abro las puertas para que ella hable conmigo porque ya yo viví todo eso”, añadió.

EL ÚLTIMO CONSEJO DE ALESKA GÉNESIS A GABY ESPINO

Antes de finalizar con el tema de Miguel Mawad y Gaby Espino, la exnovia de Nicky Jam le mandó una última recomendación a la actriz latina con la esperanza de que sea escuchada y evitar posibles consecuencias peores en el futuro.

“Yo, lo único que le digo a ella primero es que no tenga miedo, que se cuide, y que no hay dinero alguno que compre la paz y la tranquilidad emocional”, indicó.