Hace unos días, un video que muestra a Aleska Génesis conversando con una bruja sobre cómo retener a su entonces novio Nicky Jam se hizo viral en redes sociales, pues la modelo no solo buscaba evitar la separación, sino que pretendía aislarlo de sus amigos para que sea más fácil tenerlo a su lado.

El material no tardó en hacerse viral en redes sociales y atrajo la atención del propio artista urbano, quien minimizó lo ocurrido con una imagen sarcástica y el mensaje “Dios es todo” en su cuenta de Instagram, mientras que la modelo venezolana admitió el contenido del video, asegurando que se trató de un error y apuntando directamente a su expareja Miguel Mawad de ser el responsable de la filtración.

De hecho, la pelea entre Aleska y su exnovio no es reciente, pues desde que las celebs de Estados Unidos se separaron, iniciaron una guerra en redes sociales, donde se lanzaron graves acusaciones e incluyeron a Gaby Espino en su discusión.

LA ACUSACIÓN DE ALESKA GÉNESIS A MIGUEL MAWAD

Recientemente, la modelo conversó con Carlos Adyan para el programa “En casa con Telemundo”, donde se refirió a la polémica al controversial video de Nicky Jam y sus peleas con Mawad.

Los videos de brujería a Nicky Jam

La venezolana admitió sentirse “agobiada, afligida, dolida con muchas cosas que han venido sucediendo de un tiempo hacia acá”, pues debido a esto ha sido el centro de críticas por sus acciones.

“Los videos de la bruja sí son verdad. Era un momento de intimidad con mis amigas en donde estábamos echando broma. Ellas fueron las que me dijeron: vamos a hablar con esta señora, vamos a hacerle preguntas. Yo sé que cometí un error”, indicó.

Miguel Mawad la estaría chantajeando

De acuerdo con la modelo de 31 años, una de estas “amigas íntimas” la traicionó, pues los videos terminaron en posesión de Mawad, y este habría intentado chantajearla para retomar su relación sentimental.

“Diciéndome que si no volvía con él, ‘mira lo que te va a pasar, esto te pasa por haberte ido, suicídate’”, le habría dicho.

Del mismo modo, recordó la polémica que tuvo con Gaby Espino, pues mientras Mawad y la actriz fueron pareja, esta lo defendió de la modelo, a lo que Aleska reveló que el empresario se refería de manera despectiva de su nueva pareja.

“Él lo que quería es que yo saliera a la luz a humillarme”, indicó en referencia a que Mawad la extorsionó con publicar los videos si no emitía un comunicado disculpándose con él y su nueva pareja.

Aleska Génesis acusa a Miguel Mawad de abuso

Del mismo modo, la venezolana no se guardó nada y reveló que su pareja la agredía verbal y físicamente durante su relación.

“Estoy viviendo desde hace dos meses acoso. He sido víctima de un abusador y de maltrato por muchos años en donde yo me he quedado callada”, denunció.

Mientras hacía la revelación, mostró un video donde un hombre, que supuestamente sería su expareja, la agredía en el suelo.

“Ni siquiera yo misma me entiendo. Yo estaba sola, con la autoestima en el suelo”, reflexionó la influencer al ser consultada sobre la denuncia que no realizó. “Yo incluso hasta evitaba ver a mi familia para que no me vieran golpeada, para que no me vieran con morados. Después de la agresión venía la parte donde él pedía perdón, lloraba, se arrastraba, se arrodillaba”, añadió.