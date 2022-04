Es una de las personalizadas más extrañadas en la actualidad en las producciones noveleras de México. Allisson Lozz, quien fuese una de las actrices más queridas a inicios de los 2000, con roles protagónicos en “Rebelde”, “Al diablo con los guapos”, “Las tontas no van al cielo”, entre otros, está actualmente desligada del espectáculo y prefiere seguir así. La ahora empresaria y madre de familia volvió a usar sus redes sociales para pedir por favor que no la relacionen más con su pasado como artista de Televisa.

MÁS INFORMACIÓN: Los abusos que sufrió Allisson Lozz cuando trabajaba como actriz de telenovelas

Allisson, que ahora trabaja como empresaria en una importante marca de cosméticos, había referido hace poco en un video de Instagram que no deseaba recordar su pasado como artista de la televisora de San Ángel, por lo que le pedía a sus fans que no le mencionasen ello cuando se la encontrasen en la calle o al pedirle una fotografía.

Sin embargo, su mensaje tuvo un efecto rebote pues ha asegurado que diversos medios de comunicación le han escrito para pedirle una entrevista con el fin de saber por qué no quiere recordar su pasado como actriz de grandes producciones de Televisa. Incluso aseveró que le han ofrecido hasta dinero para que hable.

Allisson Lozz tuvo un rol protagónico en la novela "Al diablo con los guapos" (Foto: Televisa)

ALLISSON LOZZ Y LOS MOTIVOS PARA NO RECORDAR SU PASADO COMO ACTRIZ

Luego de la avalancha de pedidos y preguntas a por qué se niega a hablar. Alisson Lozz utilizó nuevamente su Instagram para exhortar a todos a que dejen de acosarla con el tema de su pasado, pues por nada del mundo piensa volver a tocar el tema.

“Desde que hice este live hace un par de días mi bandeja de mensajes está llena de medios de comunicación que quieren pagar por una entrevista. Desde que me retiré del medio artístico hace más de 11 años solo di una entrevista a un medio de comunicación y no pienso dar otra ni gratis ni pagada. Ya dije todo lo que tenía que decir en este live”, indicó Lozz de 29 años.

“Cuando se acercan y me preguntan detalles de mi vida pasada y les cuesta tanto entender el daño que a mí me causa recordar yo digo: ‘¿Por qué? ¿Por qué si he dicho tantas veces que a mí me frustra, que a mí me duele, me lastima recordar mi vida pasada por qué se aferran a seguirme preguntando, a seguirme dañando?”, expresó ahora entre lágrimas.

¿QUÉ HACE AHORA ALLISSON LOZZ?

Allisson se encuentra casada con Eliu Gutiérrez desde 2011, con quien tiene dos hijas: London Rose -nacida en el año 2012- y Sidney Allisson -nacida en el año 2015-. Su familia es su prioridad y está abocada a su rol como madre y esposa. Adicionalmente, lleva una faceta de empresaria.

Lozz trabaja como empresaria para una marca de cosméticos y usa sus redes sociales para difundir sus técnicas de maquillaje y la forma en la que emplea diversos productos cosméticos. Por lo visto le va bien en ese rol y no quiere volver a sus años de artista, para tristeza de muchos de sus seguidores.