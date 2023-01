“Alquimia de almas” ya estrenó los primeros episodios de la temporada 2 en Netflix y la serie sobre hechiceros ha retomado tres años después de los últimos acontecimientos. En su momento, se dejaron varias preguntas por responder y el futuro de ciertos personajes era incierto. Una de esas interrogantes fue el matrimonio entre Park Dang-gu y Jin Cho-yeon.

Desde la primera entrega, conocimos a los atractivos y talentosos jóvenes que conformaban dos de las familias más importantes del programa. En los primeros episodios, fue evidente que Dang-Gu tenía sentimientos por la hija de los Jin, aunque trataba de ocultarlos debido al interés de Cho-yeon por Jang Uk.

Por ello, cuando empezaron a volverse más cercanos y ella, finalmente, empezó a sentirse de la misma forma, todos los fanáticos vimos nuestras ilusiones cumplidas. Especialmente, porque decidieron comprometerse y su boda iba a realizarse en el episodio 20 de la temporada 1.

Sin embargo, grande fue la sorpresa cuando la segunda entrega llegó y reveló que la pareja no se había casado. No solo eso, sino que en esos tres años, no habían mantenido contacto ¿Qué fue lo que los hizo cambiar de opinión?

Antes de continuar, mira aquí el tráiler de la temporada 2 de “Alquimia de almas”.

¿POR QUÉ DANG-GU Y CHO-YEON NO ESTÁN CASADOS EN LA TEMPORADA 2 DE “ALQUIMIA DE ALMAS”?

En la temporada 2 de “Alquimia de almas”, se reveló que Park Dang-gu y Jin Cho-yeon habían cancelado su boda y compromiso. La razón por la que esto sucedió fue debido a que el heredero de Songrim no pudo salvar al padre de su novia al final de la primera entrega.

En el episodio final, Nak-Su (en el cuerpo de Mu-Deok) fue controlada por Jin Mu, por lo que el malévolo hechicero la envió a eliminar a Jin U-Tak, el esposo de la líder de Jinyowong quien se unió a él, pues en realidad era el hermano de la chamana Choi.

Debido a U-tak sabía todos los planes de Jin Mu y podía revelarlo cuando se curara, envió a la exasesina a matarlo. En ese momento, llegaron Cho-Yeon y Dang-Gu, quienes habían ido a visitarlo antes de concretar sus votos matrimoniales.

Park Dang-Gu luchando contra Nak-Su/Mu-Deok para salvar al padre de Jin Cho-Yeon en la temporada 1 de "Alquimia de almas" (Foto: tvN y Netflix)

Ambos lucharon contra Nak-Su, pero Dang-Gu dudó por un segundo en matarla, debido a que ya se habían vuelto cercanos. En el momento de incertidumbre, ella aprovechó para lanzar su espada y matar al padre de su prometida.

En el episodio 1 de la temporada 2, Cho-Yeon confirma que esta es la razón cuando Dang-Gu, ahora líder de Songrim, se presenta a las puertas de Jinyowon para cazar a una cambia almas. Aseguró que él no había podido “proteger al padre de su novia” y todavía guardaba resentimiento por ello.

¿QUÉ PASARÁ CON CHO-YEON Y DANG-GU EN LA TEMPORADA 2 DE “ALQUIMIA DE ALMAS”?

Aunque llevan separados por tres años, es evidente que Jin Cho-Yeon y Park Dang-Gu todavía tienen fuertes sentimientos el uno por el otro. Cuando el ahora líder de Songrim pensó que su exprometida se iba a casar, se puso muy triste y ahogó las penas en alcohol.

Asimismo, cuando Cho-Yeon fue informada que ocurriría un matrimonio, se mostró asustada de tener que casarse, lo que es un indicativo que todavía no olvida a Dang-Gu. Además, cuando se enteró que él pensaba que ella iba a ser la novia, también sintió pena.

Por ello, esperamos que a lo largo de la temporada, la segunda hija de la familia Jin pueda dejar sus rencores en el pasado y ambos retomen su relación.