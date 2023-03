Amanda Miguel y Diego Verdaguer son dos figuras icónicas de la música latinoamericana que consiguieron mucha fama y popularidad a lo largo de los años. Su romance fue uno de los más duraderos desde los años 70, pero también atravesaron por un periodo de dolor cuando perdieron a su hijo. Si bien este hecho no se conocía, la propia cantante lo reveló. Conoce aquí todos los detalles.

Miguel Atilio Boccadoro Hernández fue el nombre real de Diego Verdaguer, cantante que vendió más de 20 millones de discos en América Latina y fue nominado en tres ocasiones al Grammy Latino. Pero fue en febrero de 2022 cuando todo el mundo se enteró de su fallecimiento a los 70 años de edad.

Pero el hombre que conquistó con su voz a millones de personas estuvo casado con Amanda Miguel, una exitosa cantante, pianista, compositora y empresaria con más de 36 años de trayectoria artística.

Su romance es uno de los más destacados en la historia debido a que mantuvieron una sólida relación de varias décadas.

La historia de amor entre Amanda Miguel y Diego Verdaguer empieza en 1975 cuando se conocieron en Buenos Aires (Argentina). Por aquella época la joven tenía 18 y él 23 años de edad. Fue así como Diego la invita a participar como corista en sus presentaciones.

Diego Verdaguer y Amanda Miguel eran una de las parejas más sólidas durante varias décadas (Foto: Diego Verdaguer / Instagram).

¿CUÁNTOS HIJOS TUVO LA PAREJA?

De acuerdo a Infobae, la pareja tuvo a su única hija llamada Ana Victoria que nació en 1983. Sin embargo, se conoció que ese no habría sido el único fruto de su amor, pues Amanda Miguel y Diego Verdaguer perdieron a un bebé.

CUANDO LA PAREJA PERDIÓ A UN HIJO

Amanda Miguel brindó una entrevista al programa “El minuto que cambió mi destino” donde reveló un hecho que casi nadie conocía y que sucedió hace 20 años. Fue así como luego de tener a su hija decidió alejarse de los escenarios durante tres años.

“Cuando yo quise tener más hijos se puso muy pesado el tema de la escuela, Ana ya no podía faltar más a la escuela y yo dije mi vida va a continuar así, yo ya había abandonado mi carrera cuando ella nació”, manifestó según contó Infobae.

Amanda Miguel agregó que por aquel entonces estar embarazada generaba mucha discriminación en las discrográficas. Pero pese a ello -sostuvo- se confirmó que estaba esperando un bebé a los 45 años, pero debido a ciertas complicaciones sufrió un aborto. Debido a ello ya no pudo quedar embarazada nuevamente.

“NO ME IMAGINO AHORITA CON UN HIJO DE 20″

La reconocida artista precisó que luego de atravesar por una etapa como esa solo puede pensar que “Dios sabe porqué hace las cosas”.

“Después quedé embarazada, tendría un hijo ahorita adolescente, Dios sabe porqué hace las cosas, porque yo no me imagino ahorita con un hijo de veinte años, digo si lo tuviera estaría feliz, pero no lo tengo”, sentenció según informó Milenio.

Diego Verdaguer y Amanda Miguel (Foto: Amanda Miguel/Instagram)

MÁS INFORMACIÓN SOBRE DIEGO VERDAGUER Y AMANDA MIGUEL

DIEGO VERDAGUER Y AMANDA MIGUEL, UNA HISTORIA DE UN AMOR A PRIMERA VISTA

A través de su cuenta de Instagram, Amanda Miguel recordó a su fallecido esposo Diego Verdaguer con un romántico mensaje en el que contó cómo inició su historia de amor.

“Fuiste todo para mí”, con esas palabras inició el texto en el que narra un pequeño fragmento del amor que se tenían y que los ha mantenido unidos por casi 50 años. MÁS DETALLES AQUÍ

¿CÓMO ES LA MANSIÓN DE DIEGO VERDAGUER Y AMANDA MIGUEL?

En diversas entrevistas concedidas por alguno de los músicos, hemos podido conocer ciertos detalles de la enorme casa de la pareja y de cómo se hizo para su construcción, la cual no dejó que se escape ningún detalle. Además, de aquellos recuerdos, Diego Verdaguer compartía fotografías y videos en redes sociales de algunas habitaciones de su casa. MÁS DETALLES AQUÍ