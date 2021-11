¿Qué se sabe del horario de “Amor a segunda vista”? La telenovela turca “Ask Yeniden” se viene consolidando como uno de los programas favoritos de la semana en la pantalla chica. Parte de su éxito se debe a la pareja de protagonistas conformada por Özge Özpirinçci y Buğra Gülsoy, quienes ya han brillado en “Mujer” (“Kadin”) y “Mi hija” (“Kizim”), respectivamente. En esta ocasión, han logrado llevar su química con los personajes de Zeynep y Fatih.

La comedia romántica es uno de los trabajos más recordados, en conjunto, entre los amigos Özge y Buğra. La novela apareció el 10 de febrero de 2015, con unos primero 19 episodios muy celebrados por la crítica especializada y, sobre todo, por los televidentes.

Por ello, la producción fue renovada por una temporada 2, lo que no suele ocurrir con ese género. Y, como signo de su gran popularidad, la segunda parte tuvo el doble de capítulos: 40 de los 59 que en total se emitieron originalmente en Turquía.

Ahora, a pesar de los seis años de su debut, la telenovela “Amor a segunda vista” sigue conquistando el corazón del público y en distintas partes del mundo, como España, Chile, México, Estados Unidos, Perú, entre otros países que han disfrutado de la risa y el drama de Fatih y Zeynep. Por eso, cada vez que se emite en la parrilla televisiva, es bien recibida por la audiencia.

Fatih y Zeynep son los protagonistas de "Amor a segunda vista". (Foto: Süreç Film)

¿QUÉ HORARIO TIENE “AMOR A SEGUNDA VISTA” EN DIVINITY ESTA SEMANA?

La telenovela turca “Amor a segunda vista” se emitirá durante la semana del lunes 22 al viernes 26 de noviembre en el horario de las 14:15 horas en el canal Divinity de España.

Además, los nuevos capítulos de “Ask Yeniden” también se pondrán ver de manera online y en directo a través de la plataforma digital Mitele PLUS. También estarán disponibles los episodios que, hasta el momento, han aparecido en la pantalla chica. Todo sin interrupciones.

¿QUÉ PASÓ EN LOS ANTERIORES CAPÍTULOS DE “AMOR A SEGUNDA VISTA”?

UNA PEQUEÑA MENTIRA

La cercanía de Ertan, el exnovio de Zeynep y padre de su hijo, llamó la atención de Sevket, pero Fatih le dijo una mentira pequeña que luego se convirtió en un gran problema: le indicó que el joven estaba detrás de los pasos de Selin, que la estaba acosando.

FUERA DEL BARCO

De inmediato, el capitán le contó a Orhan que Ertan iba detrás de su compañera, por lo que el segundó se llenó de celos y tomó una radical decisión. Sin saber que se trataba de un engaño, fue contra el presunto acosador y, después de reclamarle, lo tiró por la borda del barco. El agredido terminó denunciándolo, lo que le costó llegar a prisión, y Selin le increpó su locura.

LA DECISIÓN DE FADIK

Mientras que Fadik tenía todo listo para retomar sus estudios en el extranjero. Sin embargo, tras ser despedida por Ayfer y Yadigar, la joven se encontró con Mete en la estación de autobuses. Él, finalmente, le declaró su amor y la mujer decidió quedarse en la ciudad por su relación. Pero algo cambió después cuando Mete recibió un misterioso mensaje, al igual que Orhan, Mustafá y Fatih.

¿QUIÉNES SON LOS ACTORES Y PERSONAJES DE “AMOR A SEGUNDA VISTA”?

Özge Özpirinçci como Zeynep Taşkın

Zeynep es una joven que vive feliz con su padre y su tía. Su vida da un giro inesperado tras quedarse embarazada y descubrir que su novio no desea convertirse en padre. Pese a ello, decide seguir adelante con su embarazo.

Buğra Gülsoy como Fatih Şekercizade

Fatih es joven millonario, que está comprometido con una mujer a la que no ama, pero es obligado por su familia a casarse con ella.

Didem Soydan como İrem Şencan

İrem es la joven prometida de Fatih, pero por obligación. Como la familia de su novio lo presiona a casarse con ella, este huye a estudiar a Nueva York.

Tamer Levent como Şevket Taşkın

Şevket es el padre de Fatih. Este no aceptaba la relación de su hija, así que la joven decidió marcharse lejos con él.

Lale Başar como Mukaddes Şekercizade

Mukaddes es la madre del protagonista.

Orhan Alkaya como Fehmi Şekercizade

Fehmi, el padre de Fatih quiere que su hijo se case İrem, así este no esté enamorado de ella.

¿DE QUÉ TRATA “AMOR A SEGUNDA VISTA”?

Zeynep (Özge Özpirinçci) y Fatih (Bugra Gülsoy) son dos viejos conocidos que coinciden por casualidad en un vuelo de regreso a Turquía. En el trayecto comparten sus penas, ya que ninguno tiene ganas de regresar a su país y reencontrarse con sus seres queridos.

Por ello, tras hablar de sus problemas personales, se les ocurre un alocado plan que terminará cambiando sus vidas por completo. Fingirán que son pareja y se presentarán como una familia ante sus padres. Lo que no esperan es acabar enamorándose perdidamente y a partir de entonces sus vidas cambiarán para siempre.

Bugra Gülsoy y Özge Özpirinçci en una fotografía promocional de la telenovela "Amor a segunda vista". (Foto: Süreç Film)

¿POR QUÉ ÖZGE ÖZPİRİNÇCİ Y BUGRA GÜLSOY SON TAN UNIDOS?

A Özge Özpirinçci y Buğra Gülsoy no solo les une la telenovela turca “Amor a segunda vista” y la película “Te amaré toda la vida”, sino que tienen un vínculo muy íntimo entre sus familias: Özge es la madrina de Cem, el hijo de Buğra y su esposa Nilüfer Gürbüz.

Buğra Gülsoy y Gürbuz se casaron en 2018 y en 2020 nació su primer hijo, Cem. La felicidad de la pareja fue compartida con sus amigos, por eso se decidió que la Bahar de “Mujer” sea la madrina del pequeña, como muestra de una amistad inquebrantable.

Özpirinçci, en la actualidad, está a la espera del nacimiento de su primera hija, fruto de su relación con Burak Yamantürk, actor con quien se casó en una boda secreta, con pocos amigos, en setiembre de 2021.

¿POR QUÉ LA ACTRIZ ÖZGE ÖZPIRINÇCI SE RETIRA DE LA ACTUACIÓN?

El motivo del alejamiento momentáneo de la actriz Özge Özpirinçci de la actuación es únicamente para dedicarse a disfrutar de su etapa como madre debido a que actualmente está embarazada y ha revelado que el nacimiento de su hija es un motivo importante para dejar de lado, por ahora, su trabajo.

“He tenido que establecer un punto en el que pueda quedarme un año o dos fuera de mi carrera porque he llegado a estar muy saturada con mi trabajo (…) He llegado al punto de estar agotada durante el rodaje de ‘Mujer’, y después con ‘Ilk ve son’. Estaba exhausta”, dijo a Hürryet.

FOTOS DE ÖZGE ÖZPIRINÇCI EN INSTAGRAM