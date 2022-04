Hace unos días, la conductora Karina Banda sorprendía a sus seguidores al anunciar que abandonaba Enamorándonos, lo cual dejaba un vacío en el programa de UniMás, el cual solo podía ser llenado con el regreso de Ana Patricia Gámez tras nueve meses de retiro.

Fue en el mismo programa que la esposa de Carlos Ponce reveló que asumiría un nuevo desafío en su carrera profesional al unirse a una nueva producción para el servicio de streaming de TelevisaUnivision.

Tras esto, las especulaciones sobre el reemplazo de Karina Banda al frente de Enamorándonos no pararon de surgir. Sin embargo, una de las que mayor fuerza cobró fue el retorno de Ana Patricia Gámez, quien volvía de su retiro para asumir el mando del programa.

ANA PATRICIA GÁMEZ REGRESA A ENAMORÁNDONOS

La presentación de la conductora se dio en la más reciente edición del programa de UniMás, donde aprovechó para agradecer la invitación para salir de su retiro.

“Estoy feliz, estoy contenta, esta es mi familia, este es mi hogar”, fueron las primeras palabras de Gámez tras nueve meses de alejamiento de las cámaras.

Cabe resaltar que Ana Patricia Gámez se había retirado de las pantallas para pasar más tiempo con sus hijos Giulietta y Gael, quienes la acompañaron al set del programa en su regreso.

“No se me han crecido, pero ellos sí me han visto crecer como mamá. Feliz de que me acompañaron hoy en Enamorándonos y de que sí los pude acostar a dormir. Solo puedo decir gracias”, indicó Gámez en su cuenta de Instagram junto a la foto de sus pequeños.

KARINA BANDA CONDUCIRÁ “LA ISLA DE ENAMORÁNDONOS”

El regreso de Gámez se da por la partida de Karina Banda, quien hasta el pasado 1 de abril presentaba el programa y ahora emprenderá un nuevo desafío con La Isla Enamorándonos.

Por su parte, el conductor de Enamorándonos, Rafael Araneda, reveló detalles del programa hermano: “Este programa será en un lugar paradisíaco, en un ambiente idílico donde el amor, las pasiones, el afecto, el desamor, los quiebres, la sensualidad tendrán un rol fundamental”.