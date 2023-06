“And Just Like That…”, secuela de la serie “Sex and the City” creada por Darren Star, regresa con una segunda temporada y con una gran sorpresa para los fans de la serie de HBO Max: Kim Cattrall regresará como Samantha Jones. Aunque solo se trata de un cameo, es algo que emociona a los espectadores.

Los dos primeros episodios de la segunda entrega se estrenarán el 22 de junio de 2023 y los nueve entrantes se lanzarán semanalmente los jueves. En los nuevos capítulos, la relación de Miranda y Che se enfrenta a algunos problemas, además, Carrie se vuelve a acercar a Aidan.

Por supuesto, Sarah Jessica Parker, Cynthia Nixon y Kristin Davis regresan como las protagonistas de “And Just Like That…”. Del mismo modo, vuelven actores como Mario Cantone, Evan Handler, Sarita Choudhury, Nicole Ari Parker, Sara Ramirez y Karen Pittman. A ellos se unen, Kim Cattrall, Candice Bergen y John Corbett.

LISTA DE ACTORES Y PERSONAJES DE LA TEMPORADA 2 DE “AND JUST LIKE THAT...”

1. Sarah Jessica Parker como Carrie Bradshaw

Sarah Jessica Parker, que también participó en “Footloose”, “Hocus Pocus”, “The First Wives Club”, “State and Main”, “The Family Stone”, “Smart People”, “New Year’s Eve” y “Escape from Planet Earth”, retoma su papel como Carrie Bradshaw, que en la nueva entrega continúa su camino de transformación y al parecer volverá a encontrar el amor en una cara familiar.

Sarah Jessica Parker regresa como Carrie Bradshaw en la temporada 2 de "And Just Like That", la secuela de "Sex and The City" (Foto: HBO Max)

2. Cynthia Nixon como Miranda Hobbes

Cynthia Nixon, que apareció en “Prince of the City”, “Amadeus”, “The Murder of Mary Phagan”, “Addams Family Values”, “Baby’s Day Out”, “Little Manhattan”, “The Babysitters” y “5 Flights Up”, vuelve como Miranda Hobbes, que en la segunda temporada de “And Just Like That…” retorna a Los Ángeles y empieza los trámites para divorciarse de Steve.

Miranda (Cynthia Nixon) y Che (Sara Ramírez) en la temporada 2 de “And Just Like That…” (Foto: HBO Max)

3. Kristin Davis como Charlotte York Golden Blatt

Kristin Davis, que fue parte de series como “General Hospital”, “Dr. Quinn, Medicine Woman”, “Melrose Place”, “Seinfeld”, “Friends”, “Will & Grace” y “Bad Teacher” interpreta una vez más a Charlotte York Goldenblatt. Ahora la galerista de arte debe adaptarse al viaje de autodescubrimiento de sus hijos.

Kristin Davis como Charlotte York Golden Blatt junto a Lisa Todd Wexley en la temporada 2 de “And Just Like That…” (Foto: HBO Max)

4. Kim Cattrall como Samantha Jones

Kim Cattrall, actriz británica conocida principalmente por su papel de Karen Thompson en la película “Police Academy”, de Ema ‘Emmy’ Hasure en la película “Mannequin” y por su nueva serie en Netflix “Glamorous”, regresa como Samantha Jones en un espectacular cameo en el final de la temporada 2 de “And Just Like That…”

Kim Cattrall volverá como Samantha Jones en "And Just Like That...", la secuela de "Sex and the City" (Foto: HBO)

5. Sara Ramírez como Che Díaz

Sara Ramírez, recordada por su papel de la cirujana Calliope ‘Callie’ Torres en el popular drama médico “Grey’s Anatomy”, retoma su rol de Che Díaz en los nuevos capítulos de la serie de HBO Max, que ahondará más en la relación amorosa de la influyente podcaster queer con Miranda.

Che Díaz (Sarah Ramirez) mirando fijamente a Miranda en la serie "And Just Like That" (Foto: HBO Max)

Estos son los actores y personajes que completan el reparto de la temporada 2 de “And Just Like That…”: