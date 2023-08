La segunda temporada de “And Just Like That…” llega a su fin después de 11 episodios, algunos reencuentros, dificultades laborales y personales, nuevos comienzos, enfrentamientos desgastantes, conversaciones incómodas, dolorosas separaciones y nuevas oportunidades amorosas.

Por supuesto, los fans de la secuela de “Sex and the City” esperan con ansias el desenlace de la segunda entrega de la serie de HBO Max creada por Darren Star para conocer el destino de Carrie, Miranda y Charlotte, pero sobre todo, porque se trata de el breve regreso de Kim Cattrall como Samantha Jones.

La actriz británica de 67 años vuelve para un cameo especial al final de la segunda temporada de “And Just Like That…” “Es muy interesante recibir una llamada del jefe de HBO diciendo ‘¿qué podemos hacer?’ y yo dije: ‘Hmm. Déjame ser creativa’”, contó Cattrall a The View. “Y una de esas cosas fue recuperar a Pat Field, porque pensé que, si iba a volver, tenía que volver con ese estilo de Samantha, tenía que impulsarlo. Y lo hicimos”.

Carrie organiza una cena en el último capítulo de la temporada 2 de “And Just Like That…” (Foto: HBO Max)

¿CÓMO Y A QUÉ HORA VER EL FINAL DE “AND JUST LIKE THAT… 2″?

‘The Last Supper Part Two: Entree’ (2x11), el último episodio de la segunda temporada de “And Just Like That…”, se estrenará en HBO Max el 24 de agosto de 2023 a las 12 am. (Hora del Pacífico) y 8 am. (Hora del Este).

Por lo tanto, para ver el final de la nueva entrega solo se necesita una suscripción a dicha plataforma de streaming.

¿QUÉ PASARÁ EN EL ÚLTIMO CAPÍTULO DE “AND JUST LIKE THAT… 2″?

En ‘La Última Cena Primera Parte: Aperitivo’ (2x10), Seema está enamorada de Ravi, Carrie vende su apartamento a Lisette y, Miranda decide unirse a Carrie y Aidan en la lucha del Che, pero se arrepiente. En tanto, el hijo de Aidan sufre un grave accidente, lo que deja muy preocupada a Carrie.

Por lo tanto, en el siguiente episodio, se llevará a cabo la cena de despedida organizada por Carrie Bradshaw, una reunión que promete situaciones de tensión y emotividad entre Miranda y Che Díaz.

TRÁILER DEL FINAL DE LA TEMPORADA 2 DE “AND JUST LIKE THAT…″