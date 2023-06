¿Kim Cattrall dejó de lado sus diferencias con Sarah Jessica Parker? Después de trabajar juntas durante tantos años en la exitosa serie “Sex and the City”, que se estrenó en 1998 en HBO, y de participar en las películas posteriores, las protagonistas parecían tener una gran química en pantalla. Sin embargo, a medida que pasaba el tiempo, se creó un distanciamiento entre las actrices que interpretaron a Samantha Jones y Carrie Bradshaw, respectivamente.

Pero ahora, con el anuncio de su regreso en la temporada “And Just Just Like That...”, Aquí te contamos todo lo que debes saber al respecto.

En mayo de 2023, surgieron informes que indicaban que Kim Cattrall regresaría para interpretar su icónico papel de Samantha Jones en la segunda temporada de “And Just Like That...”.

La noticia fue confirmada por la propia actriz, quien compartió el artículo de Variety en su cuenta de Instagram. Con este anuncio, los fans se preguntan si finalmente han dejado atrás sus diferencias.

Sin embargo, resulta que su aparición sería solo un pequeño cameo. Según fuentes cercanas a la producción, Cattrall filmó únicamente una escena para la serie y no tuvo interacción ni diálogos con ninguna de las otras estrellas. Samantha, quien ahora reside en Londres, tendría una conversación telefónica con su amiga Carrie Bradshaw.

Todo esto parece indicar que, la actriz desea evitar interactuar con sus coestrellas, pero sin dejar de darle la alegría a los fanáticos del personaje. ¿Qué es lo que ocasionó que Kim y SJP no puedan verse ni en pintura? A continuación, te contamos lo que se sabe.

En pantalla, Samantha y Carrie eran las mejores amigas, pero en el detrás de cámara, la historia era diferente (Foto: HBO)

¿CÓMO INICIÓ LA PELEA ENTRE KIM CATTRALL Y SARAH JESSICA PARKER?

Todo el conflicto habría iniciado cuando empezaron las negociaciones para realizar la tercera película de “Sex and the City”, la cual estaba planificada originalmente antes de que surgiera la idea de una nueva serie.

Después de que Kim Cattrall se negara a participar del proyecto, Warner Bros. no continuó con la producción. Durante varios meses, los medios de comunicación y el público se preguntaron acerca de la decisión de la intérprete.

Fue la actriz de Samantha Jones quien hizo público que había un conflicto con Sarah Jessica Parker en primer lugar. Aunque ese no fue el motivo de su negativa de hacer la tercera película, en una entrevista con Piers Morgan en el 2017, reveló que no le gustó la actitud que tuvo su colega por la decisión que tomó y que “pudo ser más amable”.

“Nunca hemos sido amigas. Hemos sido colegas y, de alguna manera, es un lugar muy saludable porque entonces tienes una línea clara entre tu vida profesional y tu relación y tu vida personal”, dijo Cattrall, sorprendiendo a la audiencia y al entrevistador.

Además, dijo que su decisión de no regresar a la franquicia no se debió a “exigencias de diva” sino a una “decisión empoderada” en su vida para “terminar un capítulo y comenzar otro”.

Aunque Cattrall no lo dijo directamente, podemos asumir que estos habrían sido los calificativos usados. Esto se comprendió años después, gracias a declaraciones posteriores de SJP, donde explicaba que Kim y la productora no llegaron a un acuerdo debido a las exigencias que ella tenía.

En "Sex and the City 2", el grupo de amigas viajó a Abu Dhabi gracias a Samantha (Foto: HBO)

Sin embargo, unos meses después de la declaración de su compañera, Parker confesó en el programa “Watch What Happens Live” con Andy Cohen que se sentía “desconsolada” al escuchar las acusaciones de Cattrall.

Parker admitió que fue un golpe duro enterarse de que su colega de trabajo describía su relación como meramente de compañeros de trabajo, dejando claro que ella tenía sentimientos más cercanos hacia Cattrall.

EL CONFLICTO ENTRE KIM CATTRALL Y SARAH JESSICA PARKER EMPEORA

Aunque había cierto distanciamiento entre ambas, las declaraciones públicas hechas por las actrices fueron respetuosas en todo momento. Sin embargo, cuando Kim Cattrall pasó un terrible momento en el 2018 al perder a su hermano, la discusiones se volvieron más confrontacionales.

En febrero de dicho años, Cattrall utilizó sus redes sociales para compartir cómo se sentía realmente acerca de que Sarah Jessica Parker le diera el pésame tras la muerte de su hermano. Asegurando que todo era una estrategia para ayudar a su imagen pública.

“No necesito su amor o apoyo en este trágico momento”, escribió. “Mi mamá me preguntó hoy ‘¿Cuándo te dejará en paz esa @sarahjessicaparker, esa hipócrita?’ Tu contacto continuo es un doloroso recordatorio de lo cruel que eras realmente entonces y ahora. Déjame dejar esto MUY claro. (Si aún no lo he hecho) No eres mi familia. No eres mi amiga. Así que te escribo. decirte por última vez que dejes de explotar nuestra tragedia para restaurar tu personalidad de ‘niña buena’”.

Poco tiempo después, SJP negó que no hubo pelea entre ella y Kim Cattrall, llamando al incidente “completamente inventado”. En una entrevista con la revista People, Parker afirmó que nunca peleó con Cattrall.

“No hubo pelea; fue completamente inventado, porque en realidad nunca respondí. Y no lo haré, porque ella necesitaba decir lo que tenía que decir, y ese es su privilegio”, agregó.

Sin embargo, algo en el mensaje de Cattrall acerca de su tiempo grabando “Sex and the City” levantó preguntas acerca de su relación en el set.

¿KIM CATTRALL Y SARAH JESSICA PARKER NO SE LLEVARON BIEN DURANTE “SEX AND THE CITY”?

En mayo de 2008, un informe de Telegraph aseguraba que había cierta tensión en el set de grabación de la serie debido a las diferencias en los salarios de las actrices. Aunque las cuatro eran las protagonistas de la historia (y Samantha era la favorita de muchos), Sarah Jessica Parker habría recibido un sustancial aumento al ser nombrada también productora ejecutiva.

Kim Cattrall habría decidido también negociar un aumento de sueldo, pero esto no habría agradado a sus colegas. Según miembros de la producción, “ni siquiera se sentaban con ella a veces”.

Algo que también se pudo ver durante los premios Emmy del 2004, cuando Parker, Nixon y Davis estuvieron en una mesa separada a la de Cattrall.

EL ANUNCIO DE “AND JUST LIKE THAT…” Y LA AUSENCIA DE KIM CATTRALL

Cuando se anunció el regreso de SATC por medio de “And Just Like That…” y se revelaron los miembros del reparto, el nombre de Kim Cattrall no estaba entre ellos.

En febrero de 2022, Sarah Jessica Parker reveló a Variety que nunca se le pidió a Kim Cattrall que formara parte de la serie, pues ya había expresado anteriormente que esa etapa había culminado.

“Después de que no hicimos la película y el estudio no pudo cumplir con lo que ella quería hacer, tenemos que escucharla y escucharla y lo que era importante para ella. No encajaba en lo que era importante o necesario para nosotros”, explicó.

Además, dejó saber que no pensaba que su compañera quisiera regresar, incluso si se lo planteaban, pues había “demasiada historia pública de sentimientos de su parte que ha compartido”.

Sin embargo, el regreso de Kim Cattrall a “And Just Like That...” en la temporada 2 ha generado emociones encontradas entre los fanáticos de la serie. Mientras algunos esperan una reconciliación entre las protagonistas y la oportunidad de revivir la química que las caracterizaba, otros se preguntan si el breve cameo de Cattrall será suficiente para satisfacer su anhelo de ver nuevamente a Samantha Jones en acción.