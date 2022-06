¿Qué pasó con Kim Cattrall? La actriz estadounidense no volvió a dar vida a Samantha en “And Just Like That”, la secuela de “Sex and The City” que apareció en HBO Max. La serie sí tuvo a las otras estrellas, como Kristin Davis y Cynthia Nixon. El misterio se ha roto y ha sido la misma Sarah Jessica Parker quien dio luces de la ausencia de quien fuera su mejor amiga en la ficción.

Uno de los papeles que marcaron para siempre la carrera de Parker fue el de Carrie Bradshaw en la serie que tuvo millones de espectadores en todo el mundo. La producción duró al aire seis temporadas y luego tuvo dos películas, con todo su elenco principal.

Después de estas producciones, Cattrall había dado su opinión de que no le interesaba formar parte de la nueva historia en torno a la ficción ambientada en New York. Mucho se especuló de las posibles tensiones entre ella y las demás actrices del programa, en especial con Sarah Jessica Parker.

“No he dejado tirado a nadie. ¿Te puedes imaginar volver a un trabajo que hiciste hace 25 años? Y que el trabajo no solo no se haya hecho más fácil, sino que se haya complicado en el sentido de cómo hacer progresa a los personajes. Todo tiene que crecer, o se muere. Eso sentí cuando la serie acabó, pensé que lo inteligente era no repetirse”, dijo la figura de “How I Meet Your Father” en su momento a Variety.

Cuando las actrices de "Sex and the City" eran amigas (Foto: HBO Max)

¿POR QUÉ KIM CATTRALL NO ESTUVO EN “AND JUST LIKE THAT”?

Kim Cattrall no fue considerada para “And Just Like That”, la secuela de “Sex and The City”, porque la producción sabía que ella no quería estar en un nuevo proyecto sobre la exitosa serie de televisión. Así lo indicó Sarah Jessica Parker en una entrevista con The Hollywood Reporter.

“No le ofrecimos formar parte porque ella ya había dejado claro que no era algo que le interesase hacer, por lo que no nos resultaba cómodo, así que ni se nos ocurrió”, manifestó la estrella de la serie de HBO Max.

Agregó que se debe escuchar a las personas y saber si quiere o no estar en un lugar. “(...)Si esa gente está hablando de algo y no te da la impresión de que sea algo donde quiera estar, o de que hay alguien con quien no quiere trabajar, o un ambiente en el que no quiere estar, tienes la madurez para decir, ‘Bueno, lo he captado’”, manifestó la actriz estadounidense.

Sobre la ausencia del personaje de Cattrall, la mejor amiga de Carrie, manifestó que fue una gran decisión hacer que Samantha se mude a Londres y termine una de las amistades más icónicas de la televisión.

“Nos sentimos cómodos siguiendo sin ella, porque sabíamos lo que Michael (King) quería hacer. Y creíamos que lo manejó de forma preciosa: ella estaba ahí y estaba presente, y fue bonito para nosotros y creo que para la audiencia”, detalló.

Kim Cattrall como Samantha en la exitosa serie (Foto: HBO Max)

¿QUÉ PASÓ CON SAMANTHA JONES?

Desde los primeros minutos de “And Just Like That” se da a conocer el paradero de la relacionista pública, gracias a que Bitsy Von Muffling se acerca a Carrie, Miranda y Charlotte, y les pregunta por su amiga. El personaje de Kristin Davis le revela que no se encuentra con ellas, porque se mudó a Londres por trabajo.

Más adelante, Miranda le mencionó a Carrie como es que nunca más hablaron de ella. Carrie señaló que dejó ir a Samantha como publicista de su libro, y después de eso, esta no le contestó más las llamadas y mensajes de texto. “Pensé que era más para ella que un cajero automático [..] siempre pensé que las cuatro seríamos amigas para siempre”, expresó el personaje de Parker, quien también añadió que a pesar de intentar contactarla no obtuvo respuestas.

¿CÓMO VER ONLINE “SEX AND THE CITY - AND JUST LIKE THAT”?

La serie “And Just Like That…”, la secuela de “Sex and The City” se estrenaron el jueves 9 de diciembre de 2021 por HBO Max. De manera semanal, se estrenaron un total de nueve episodios que se encuentran disponibles en la plataforma de streaming.

La serie se empezó a transmitir entre 1998 hasta el 2004.