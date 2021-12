“And Just Like That…” marca el regreso de “Sex and the City”, con Sarah Jessica Parker, Cynthia Nixon y Kristin Davis quienes una vez más interpretarán a las recordadas Carrie, Miranda y Charlotte, respectivamente. Estas tres mujeres que ahora tienen 50 años deberán sortear nuevas complicaciones en la serie de HBO Max.

La única protagonista que no volverá es Kim Cattrall, quien dio vida a Samantha Jones en seis temporadas y dos películas de la franquicia. “Soy muy afortunada de poder elegir, y me lo he ganado. Desde luego, sé que tengo mucha suerte y por eso mismo me muestro muy protectora con lo que hago. No sería capaz de hacerle justicia a un proyecto que en realidad no me interesa”, explicó la actriz en una entrevista que concedió al podcast “Women’s Prize for Fiction”.

Pero en su lugar, se unirán al revival de “Sex and the City” Sara Ramírez, Sarita Choudhury, Nicole Ari Parker y Karen Pittman. Además, Mr. Big, interpretado por Chris Noth, también regresará a la historia. “¿Cómo podríamos hacer un nuevo capítulo de la historia de Sex and the City sin nuestro Sr. Big?” dijo el productor ejecutivo Michael Patrick King, según reportó Deadline.

Sarah Jessica Parker, Cynthia Nixon y Kristin Davis volverán a interpretra a Carrie, Miranda y Charlotte en “And Just Like That”, la esperada secuela de "Sex and the City" (Foto: HBO Max)

¿CÓMO VER ONLINE “SEX AND THE CITY - AND JUST LIKE THAT”?

Los dos primeros episodios de “And Just Like That…” se estrenará este jueves 9 de diciembre por HBO Max, mientras que, los siguientes ocho capítulos se lanzarán semanalmente, los jueves posteriores.

Episodio 1: Hello It’s Me - 9 de diciembre de 2021

Episodio 2: Little Black Dress - 9 de diciembre de 2021

Episodio3 - 16 de diciembre de 2021

Episodio 4 - 23 de diciembre de 2021

Episodio 5 - 30 de diciembre de 2021

Episodio 6 - 6 de enero de 2022

Episodio 7 - 13 de enero de 2022

Episodio 8 - 20 de enero de 2022

Episodio 9

Episodio 10

¿QUÉ PASARÁ EN “AND JUST LIKE THAT…”?

De acuerdo a HBO Max, el nuevo capítulo seguirá a Carrie, Miranda y Charlotte mientras “navegan por el viaje desde la complicada realidad de la vida y la amistad a los 30 hasta la realidad aún más complicada de la vida y la amistad a los 50″.

“Crecí con estos personajes y no puedo esperar a ver cómo ha evolucionado su historia en este nuevo capítulo, con la honestidad, la conmoción, el humor y la querida ciudad que siempre los ha definido”, dijo Sarah Aubrey, jefa de contenido original de HBO Max, en un comunicado.

Por lo visto en el tráiler de “And Just Like That”, Carrie continúa casada con Mr Big, pero se escucha la frase “Si no estás a gusto con quién estás, sal de ahí y cambia”. ¿Se refiere al ámbito profesional o sentimental?

En tanto, Charlotte sigue casada con su esposo Harry (Evan Handler) y tiene dos hijas, una convertida en una pianista y la segunda en plena pubertad, y Miranda aún no está conforme con la vida que tiene.