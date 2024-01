Andrea Legarreta y Anette Cuburu se han visto enfrascadas en una pelea mediática que ha incendiado la televisión y las redes sociales, más aún cuando la presentadora de Telemundo aseguró que su colega había tenido un romance de varios años mientras estaba casada con Erik Rubín.

Si bien el matrimonio de la conductora de “Hoy” y el ex Timbiriche terminó en febrero del año pasado, tal afirmación no le ha caído nada bien a ella, teniendo en cuenta que eso está trayendo repercusiones para sus hijas, ya que se ha creado un rumor entre algunos usuarios de las redes sociales.

De acuerdo con la teoría de algunas personas en las plataformas digitales, la hija menor de Andrea Legarreta, Nina, de 17 años, no tiene parecido con Erik Rubín, por lo que la polémica ha crecido aún más. Evidentemente, la presentadora mexicana no está nada feliz con lo que se está especulando.

LA REACCIÓN DE ANDREA LEGARRETA AL RUMOR CREADO EN REDES SOCIALES

Andrea Legarreta está molesta con todo lo que está sucediendo en estos instantes y no es para menos, ya que siente que su familia ha sido atacada con lo que se ha dicho, principalmente en contra de sus hijas. Es por ello que no dudó en expresar su enorme molestia ante todos sus seguidores.

La mexicana no esperó a unas cámaras de televisión para dar a conocer lo que piensa y siente en estos momentos, ya que hizo uso de sus redes sociales para desfogar todo lo que tenía adentro, asegurando que sus hijas no tiene nada que ver en eso y que todo lo que se está diciendo al respecto son calumnias.

“La maldad de algunas personas no tiene límites. Dolorosos e inconcebibles los insultos a mi familia y mis hijas. Mis niñas que no merecen esto como resultado de una calumnia. Una situación injusta, inmerecida y cruel. El odio no trae nada bueno y más odiar a la persona equivocada y hacerle tanto daño con una mentira. Dios te perdone, algún día te darás cuenta de que estás equivocada. Gracias a quienes me han demostrado su apoyo y cariño”, fueron las palabras que publicó en su cuenta de Instagram.

Andrea Legarreta reacciona a uno rumores que giran en torno a una presunta infidelidad suya cuando estuvo casada con Erik Rubín (Foto: Andrea Legarrea)

ANDREA LEGARRETA EXIGE QUE MUESTREN PRUEBAS DE SU INFIDELIDAD

En un encuentro con algunos medios de comunicación, Andrea Legarreta había respondido a las acusaciones de Anette Cuburu, quien afirmo que le fue infiel a Erik Rubín por mucho tiempo. Según las palabras de la presentadora, lo dicho es falso y exige a su enemiga que muestre las pruebas correspondientes para demostrarlo.

“Ella me desea lo peor, yo le deseo lo mejor, le deseo que tenga estabilidad emocional... Saquen sus pruebas, que den nombres, apellidos, saquen fotos, videos, no van a encontrar nada”, indicó Legarreta.