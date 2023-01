La cantante mexicana Ángela Aguilar se convirtió en tendencia en las redes sociales luego de la falsa filtración de unas imágenes íntimas. “La Princesa del Regional Mexicano” mandó un poderoso mensaje en el que lamentó este intento por desprestigiarla y anunció que tomará medidas legales.

Todo empezó el pasado miércoles 18 de enero cuando en las redes sociales empezaron a circular fotografías íntimas de Ángela Aguilar. Luego la joven se pronunció explicando que las imágenes eran falsas pues todo se trataba de un “fotomontaje”.

La hija más famosa de Pepe Aguilar afirmó que este ataque es un “esfuerzo para agredir y desprestigiar el trabajo de las mujeres”. También afirmó que alzaba su voz a favor de quienes han sufrido “acoso cibernético” y finalmente advirtió que tomará acciones legales. ¿Qué más dijo la cantante? Aquí te lo contamos.

Ángela Aguilar posee más de 9 millones de seguidores en Instagram (Foto: Ángela Aguilar/ Instagram)

LAS FOTOS FALSA DE ÁNGELA AGUILAR

A través de su cuenta de Instagram, Ángela Aguilar aclaró que las fotografías íntimas de ella que circularon en las redes sociales son un “fotomontaje”. También señaló que se trata de un ataque que busca desprestigiarla de la peor manera.

“Se han estado compartiendo imágenes falsas y fotomontajes de mí. Qué triste ver tanto esfuerzo para agredir y desprestigiar el trabajo de las mujeres”, escribió en su publicación.

“Suelo quedarme callada porque prefiero expresar mi corazón con lo que hace latir, la música. Pero hoy, levanto la voz y uso mi plataforma y eco, no solamente por mí, sino por todas las mujeres y personxs que han sufrido acoso cibernético”, agregó la joven muy indignada.

Mensaje de Ángela Aguilar tras el ataque cibernético que sufrió en las redes sociales (Foto: Ángela Aguilar/ Instagram)

Ángela Aguilar también advirtió que su equipo legal tomará las acciones necesarias para que se aclare la situación y encontrar a los responsables de este ataque contra ella.

“Gracias a todxs por tanto amor y cariño siempre. Recuerden siempre alzar la voz y que nadie nos apague nunca. Juntxs somos más conciencia. Dejaré que mi equipo legal se encargue de ahora en adelante”, finalizó.

Una vez más, la cantante mexicana está envuelta en una polémica (Foto: Ángela Aguilar / Instagram)

¿QUÉ DIJO PEPE AGUILAR?

En una entrevista con Javier Poza, Pepe Aguilar anunció que él y su hija se pusieron en contacto con la activista Olimpia Corral, quien impulsó la ley Olimpia, para empezar un proceso legal en contra de los responsables de difundir las falsas fotografías.

“Vamos con todo. Se va a investigar, está tipificado ya en la ley, violencia sexual digital de acuerdo a la Ley Olimpia y nosotros hablamos con Olimpia porque es una activista que está muy clara de estas situaciones y Ángela lo que quiere es ayudar a toda la gente que no se puede ayudar”, dijo el cantante de 54 años.

“Se debe tomar este caso como un ejemplo, que no se le haga fácil a la gente, no hay que normalizar este tipo de cosas y la tecnología sirve para otras cosas, no se pensó en utilizar, el poder manipular imágenes”, agregó.