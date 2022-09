Para nadie es un secreto de que Ángela Aguilar es una de las cantantes más importantes del regional mexicano, además de ser representante de una de las dinastías más influyentes de la música en el país.

Y es que la celeb de México ha causado sensación no solo por su trabajo artístico, donde ha obtenido récords de reproducciones en Billboard y nombrada embajadora cultural de Zacatecas, la tierra de la de su familia, sino también que es muy popular en redes sociales.

Solo en Instagram, la hija de Pepe Aguilar cuenta con casi nueve millones de seguidores, con los que comparte sus proyectos personales, logros de su gira “Mexicana enamorada” y algunos gustos que se da gracias a su carrera artística.

Leonardo Aguilar salvó a Ángela por incidente con su vehículo (Foto: Leonardo Aguilar / Instagram)

EL AUTOMÓVIL TESLA DE ÁNGELA AGUILAR

Sin embargo, uno de los detalles que pocos conocen es que los miembros de la dinastía Aguilar son fanáticos de los automóviles de lujo, que, recientemente, Ángela protagonizó un incidente a bordo de uno, por lo que tuvo que ser rescatada por su hermano Leonardo.

Hace unos días, la intérprete de “Ahí donde me ven” atascó su auto Tesla al borde de la ruta, por lo que requirió ayuda para salir del problema. “Me estanqué aquí y Leonardo me está ayudando”, compartió la cantante en sus redes sociales.

Mientras una camioneta ayudaba al auto de la cantante a salir del atasco, la joven se mostraba contenta, situación opuesta a la de Leo, quien se mostró serie durante toda la grabación.

El incidente causó revuelo entre los usuarios, quienes comentaron sobre la posibilidad de que una persona tan joven maneje un auto tan lujoso, y se preguntaron cuánto vale el Tesla de Ángela Aguilar.

El auto es una Tesla Modelo 3, un auto eléctrico fabricado en 2016 y lanzado al público dos años después. Si bien es uno de los modelos más económicos de la compañía, este se encuentra valorizado en más de un millón de pesos.

El vehículo eléctrico, además, se produce en masa en las plantas de Tesla en Berlín (Alemania) y California (Estados Unidos), por lo que es probable que sea de este último de donde obtuvo su auto.