La muerte del actor Angus Cloud, con solo 25 años de edad, sigue causando una gran tristeza, en especial en sus familiares y también en sus fanáticos, quienes lo vieron crecer enormemente con su actuación en “Euphoria”, serie en la que interpretó a Fez tras ser elegido por los encargados del casting de la forma menos pensada.

Los que seguían al estadounidense en su carrera profesional y en las redes sociales seguramente notaron cierto detalle en su imagen que pudo haberles llamado la atención. Y es que se le veía con una gran cicatriz en el lado izquierdo de su cabeza.

Si bien muchos creían que se trataba de algo propio de la apariencia de su papel de vendedor de drogas en la producción de HBO, la realidad es distinta, pues era algo de él, por lo que ahora detallaremos cuál es su origen.

EL ACCIDENTE DE ANGUS CLOUD CUANDO ERA ADOLESCENTE

En el año 2022, en una entrevista con Variety, el actor reveló qué fue lo que le pasó cuando era adolescente y por qué se hizo esa cicatriz, impactando en sus palabras, ya que, según lo que relató, el hecho pudo haber sido trágico por aquellos años.

Cuando solo tenía 13 o 14 años de edad, Angus Cloud estaba caminando solo por el centro de Oakland tras alejarse de un grupo de amigos. El camino estaba totalmente oscuro y no se percató que delante de él había un pozo de unos 10 pies de altura (3 metros).

De acuerdo a lo que expresó, no se dio cuenta del agujero hasta que estaba cayendo en él. Luego quedó inconsciente por muchas horas y, al despertar, pudo salir de allí sin saber que tenía el cráneo roto, pues la piel no se rompió y toda la sangre se estaba acumulando dentro de su cabeza.

“Me desperté como 12 horas después. Estaba atrapado. Fue muy difícil salir, porque mi cráneo estaba roto, pero mi piel no, así que todo el sangrado era interno, presionando contra mi cerebro. Me encontré a mi mismo. O Dios me encontró, como quieras llamarlo”, aseguró.

SE LEVANTÓ Y SE FUE A SU CASA

Con los síntomas propios de su accidente, el joven actor salió del agujero y pudo tomar un autobús con dirección a la casa de su madre. Al llegar allí, le llamaron la atención y él solo atinó a irse a su cama y descansar, lo cual pudo haber sido trágico.

Angus Cloud afirmó que su madre no dejó que duerma y le dio un vaso de agua, lo cual originó que vomite una cantidad preocupante de sangre, así que lo llevaron de inmediato a un hospital para que lo examinaran y su vida sea salvada.

Los doctores le abrieron el cráneo para repararle su cabeza. En ese momento utilizaron algunos tornillos y placas, por lo que le quedó una cicatriz de gran tamaño en la parte izquierda de su fisionomía.

“Mi mamá me llevó al hospital de niños y me salvaron la vida. De eso es de lo que es la cicatriz. Me abrieron la cabeza, pusieron algunos tornillos y una placa donde me rompí el cráneo y, mierda, me sellaron de nuevo, y eso fue todo”, añadió.

Después de eso pasó varios días en el hospital, específicamente en la zona de cuidados intensivos, donde lo tenían un poco sedado con grandes cantidades de morfina para que no pudiera sentir tanto dolor.

Afortunadamente, en ese momento, no le quedaron mayores secuelas por las que preocuparse y pudo desarrollar su vida con cierta normalidad hasta convertirse en un actor famoso.