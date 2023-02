La película “Ant-Man and the Wasp: Quantumania” (”Ant-Man y la Avispa: Quantumanía”) fue la cinta con la que inició la Fase 5 del Universo cinematográfico de Marvel (MCU). De esta manera, pudimos conocer algunos indicios de lo que nos depara el estudio con sus próximas producciones.

Así, aunque los espectadores se sorprendieron con el emocionante desenlace del largometraje o sus escenas post-créditos, lo cierto es que muchos de ellos notaron la ausencia de alguien que fue muy importante en la vida de Scott Lang: su antiguo compañero de celda.

¿Quieres saber por qué Luis no aparece en la película? A continuación, te revelamos lo que ocurrió con el personaje del actor Michael Peña.

¿QUIÉN ES LUIS EN LA SAGA “ANT-MAN”?

Luis es uno de los personajes secundarios de “Ant-Man” (2015) y “Ant-Man and the Wasp” (2018). Es presentado como un amigo de Lang y un miembro de su equipo de seguridad de X-Con.

En los proyectos de los que fue parte, cumplió el papel de alivio cómico. En ese sentido, se sabe que Michael Peña tuvo la oportunidad de improvisar en algunas de sus escenas.

En diálogo con EW, el artista reveló que Paul Rudd fue crucial para que Luis tenga relevancia en la historia: “[Paul] fue un gran apoyo, venía todas las mañanas y me involucraba (...) Al principio, el papel no era muy grande. Creo que tuve tal vez tres o cuatro escenas y eso fue todo. Siguieron escribiendo para mí e incluso cuando no estaban escribiendo para mí, Paul decía o preguntaba: ‘¿Qué piensas o qué más podemos hacer? ¿Te sientes bien al respecto?”, dijo.

Michael Peña interpreta a Luis en las dos películas anteriores de Ant-Man (Foto: Marvel Studios)

¿POR QUÉ LUIS NO APARECE EN “ANT-MAN AND THE WASP: QUANTUMANIA”?

Pese a darle vida a una de las figuras más queridas de varios fans, Michael Peña no fue convocado en “Ant-Man 3″. A través de una entrevista para The Hollywood Reporter, el director Peyton Reed manifestó que esa fue una decisión que se tomó antes de iniciar el rodaje.

Según su testimonio, la tercera parte de la historia ya estaba repleta de personajes, por lo que el equipo no vio necesario incluirlo en el film.

“No hubo versiones de esta película [con Luis]. Hay muchos personajes en la cinta. Obviamente tenemos a nuestra familia Lang, van Dyne y Pym, pero también presentamos a Kang, MODOK y todos nuestros personajes de Freedom Fighter. Así que tuvimos que tomar decisiones desde el principio sobre qué historias podíamos contar y qué historias no podíamos contar”, afirmó.

De esta forma, confesó que la presencia de Luis no habría podido ser justificada en el relato: “Me encantan esos personajes. Fueron muy, muy divertidos y parte de la familia Lang, pero a medida que avanzamos más y más en [el desarrollo] y supimos que queríamos llevar a la familia al Reino Cuántico bastante temprano en la película, simplemente no tenía sentido [incluir a Luis y compañía]”, puntualizó.

Vale precisar que esta decisión ha sido cuestionada en diversas redes sociales, pues algunos cibernautas señalan que Peña pudo hacer, siquiera, un breve cameo en algún momento de los 125 minutos del metraje.

Luis no fue incluido en el metraje de "Ant-Man and The Wasp: Quantumania" (Foto: Marvel Studios)

MIRA AQUÍ EL TRAÍLER DE “ANT-MAN AND THE WASP: QUANTUMANIA”