“Ant-Man and The Wasp: Quantumania” (”Ant-Man y la Avispa: Quantumanía”) es la película número 31 del Universo cinematográfico de Marvel (MCU) y con la que comienza la Fase 5 del exitoso estudio. De esta manera, se completa la trilogía de largometrajes de Paul Rudd como Scott Lang.

Dirigida por Peyton Reed, esta cinta nos presentó un interesante viaje al Reino Cuántico. Además, el público quedó asombrado con las dos secuencias adicionales que se mostraron tras la batalla final del desenlace de la producción.

ATENCIÓN SPOILERS. ¿Quieres saber lo que significan? A continuación, te brindamos la explicación de las escenas post-créditos (post-credits scenes) de la película de Marvel “Ant-Man 3”.

¿QUÉ SIGNIFICA LA PRIMERA ESCENA POST-CRÉDITOS DE “ANT-MAN AND THE WASP: QUANTUMANIA”?

La primera escena post-créditos nos lleva a un lugar más allá de los límites del tiempo y el espacio. Allí conocemos a otras variantes de Kang the Conqueror, quienes exiliaron a la versión que conocimos en “Ant-Man and The Wasp: Quantumania”.

Todos ellos tienen trajes diferentes y se ven a sí mismos como seres divinos. En ese sentido, mientras festejan la muerte del “exiliado”, dejan en evidencia su preocupación por el hecho de que los personajes del MCU están aprendiendo cada vez más sobre el multiverso.

Es evidente que sus inquietudes son reales, considerando que se tomaron el tiempo para reunirse a discutir sobre las medidas que tomarán al respecto. En este punto, viene a nuestra memoria la advertencia que le hizo Kang a Scott, diciendo que sus variantes se convertirían en amenazas para su familia y todo su entorno en el futuro.

La próxima película de los Vengadores se titula “Avengers: The Kang Dynasty”, por lo que podríamos suponer que ellos se convertirían en los próximos enemigos a vencer. Una situación bastante complicada, teniendo en cuenta que su avanzada tecnología ya los pone en gran ventaja.

Las variantes de Kang the Conqueror en la primera escena post-créditos de "Ant-Man and The Wasp: Quantumania" (Foto: Marvel Studios)

¿QUÉ SIGNIFICA LA SEGUNDA ESCENA POST-CRÉDITOS DE “ANT-MAN AND THE WASP: QUANTUMANIA”?

La segunda escena nos traslada a otra época, que parece ubicarse entre finales del siglo XIX y principios del XX. Allí, vemos a Loki y Mobius (Owen Wilson) siendo parte del público de un espectáculo de magia.

Entonces, descubrimos que la persona en el escenario es una variante de Kang. Al verlo, el personaje de Tom Hiddleston afirma que podría ser “él”, haciendo referencia a “Aquel Que Permanece”, la versión que fue asesinada por Sylvie en la primera temporada de “Loki”.

Frente a esto, Mobius comenta que Kang no le parece un hombre aterrador. Su compañero simplemente sugiere que no se deje llevar por su apariencia, pues él lo conoce de verdad.

Por supuesto, esta secuencia nos da pistas sobre el futuro de la serie “Loki”. Es posible que los nuevos capítulos de la producción se conecten a otros proyectos del MCU, sobre todo porque fue en este show donde se mostró cómo la sagrada línea de tiempo se ramificó para dar paso al multiverso.

Marvel ha anunciado que los 6 episodios de la segunda temporada del programa se lanzarán a mediados del 2023.

Tom Hiddleston como Loki en la segunda escena post-créditos de "Ant-Man and the Wasp: Quantumania" (Foto: Marvel Studios)

MIRA AQUÍ EL TRÁILER DE “ANT-MAN AND THE WASP: QUANTUMANIA”