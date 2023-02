Desde sus primeras apariciones en la década de los 80, Madonna Louise Ciccone, o solo conocida por su primer nombre, se ha convertido en una de las más importantes cantantes en la historia, siendo considerada “La reina del pop”, no solo por sus populares temas, sino también por sus irreverentes videos.

Si bien la celeb de Estados Unidos es reconocida por su éxito musical y sonados escándalos, lo cierto es que atravesó una infancia complicada, siendo la tercera de cinco hermanos de un hogar católico que perdió a su madre cuando aún eran menores, lo cual afianzó su unión, pero que se rompería con los años.

De estos hermano, Anthony era el mayor, y probablemente el más problemático, siendo casi eliminado de la vida de la cantante, quien ha evitado referirse a este, pese a las críticas.

Madonna es considerada una de las artistas más importantes de la historia (Foto: AFP)

LA MUERTE DE ANTHONY CICCONE, EL HERMANO DE MADONNA

A través de sus redes sociales, Joe Henry, esposo de Melanie Ciccone, la hermana de la artista, hizo una conmovedora revelación en su cuenta de Instagram, su cuñado había fallecido.

“Mi cuñado, Anthony Gerard Ciccone, salió de este plano anoche. Le he conocido desde que tenía 15 años, en lo mejor de nuestras vidas en Michigan, tantos años han pasado”, indicó.

Si bien mostró respeto por su memoria, el también artista destacó los momentos complicados que ha vivido su cuñado y las diferencias marcadas entre ambos.

“Anthony tenía un carácter complejo y Dios lo sabe. Nos peleamos en ciertos momentos, como hacen los verdaderos hermanos. Pero le amaba y entendía mejor de lo que a veces quería hacer. Los problemas se desvanecen y queda la familia, con las manos extendidas desde el otro lado de la mesa”, añadió.

Finalmente, el artista expresó sus deseos porque su cuñado descanse en paz. “Quiero pensar que el Dios en quien tu madre y la mía creían te la ha puesto ahí, esperándote para recibirte”, sentenció.

¿DE QUÉ MURIÓ ANTHONY CICCONE?

Hasta el momento, ni Joe Henry ni la familia de la cantante o algún representante ha revelado la causa de la muerte del mayor del clan Ciccone a los 66 años.

Sin embargo, algunos usuarios apuntaron de que esta podría guardar relación con las adicciones contras las que luchó por varios años y que lo llevaron a situación de calle.

¿QUIÉN ERA ANTHONY CICCONE?

Anthony era el hermano mayor de Shakira, dos años mayor que ella, pues nació en 1956 y, según relató hace muchos años la cantante, fue el encargado de proteger a la familia junto a su padre.

Mientras Madonna se mudó a Nueva York en 1978 para dedicarse a la danza, Anthony optó por quedarse en Michigan, trabajando de manera ocasional con su padre, pero terminaría cayendo en el alcoholismo y la falta de vivienda, llegando a vivir debajo de un puente sobre un río en Michigan con un saco de dormir.

Según indicó Ciccone, su familia le “dio la espalda, básicamente, cuando estaba pasando por un momento difícil”, además de indicar que no esperaba su apoyo o “una limosna gratis por su hermana”.

De acuerdo con el hombre, sus problemas iniciaron cuando perdió un trabajo en el viñedo y la bodega de su padre, ubicado a seis millas de distancia del puente donde estuvo viviendo.

Además del viñedo, que comparte su padre junto a su madrastra, el hombre fue asistente de fotógrafo en Nueva York, sumado a otros trabajos ocasionales y recogiendo botellas y latas de los basureros de la gente.

Carolina Gengo, una expareja del fallecido, indicó al Daily Mail que era “un alma perdida tratando de encontrar su camino, pero era una buena persona”.

Del mismo modo, la mujer de 59 años destacó la pasión del hombre por la filosofía, además de odiar que se le conozca por ser el hermano de la artista pop, algo que le terminaría pesando.

“Le gustaba leer sobre la vida y la filosofía, tenía libros por todas partes. Él quería sentarse y hablar sobre eso, sobre cómo era ser el hermano de Madonna, no le gustaba ser conocido como el hermano de Madonna”, añadió.

Anthony Ciccone murió a los 66 años (Foto: TMZ)

LA RELACIÓN DE ANTHONY CICCONE Y MADONNA

La relación de Anthony con Madonna nunca fue la mejor, de hecho, en algún momento llegó a arremeter contra esta en algunas entrevistas.

“Nunca me ha querido, nunca nos hemos querido. Soy un cero a la izquierda ante sus ojos, no soy una persona. Soy una vergüenza. Si me congelase hasta la muerte, mi familia probablemente no lo sabría ni se preocuparía por 6 meses”, indicó en conversación con el Daily Mail en 2011.