En agosto de 2022, Anuel AA fue relacionado con la influencer Alexandra MVP, de quien algunos medios aseguraban fue la causante de una pelea que habrían tenido el rapero y su entonces esposa Yailin La Más Viral, con la que se había casado solamente dos meses antes. Si bien, se especuló mucho sobre un posible amorío clandestino entre ellos, la propia modelo confirmó que tuvieron un affaire; sin embargo, tras revelar algunos detalles recibió varias amenazas. ¿Quién está detrás de ellas? ¿El cantante mandó callar a la joven? Esta y otras interrogantes te las respondemos a continuación.

Cabe señalar que luego de la discusión que los esposos tuvieron en aquella época, salieron adelante; y cómo no iban a hacerlo ya que la dominicana estaba embarazada, aunque en ese momento aún no habían revelado la noticia. Pese a sus esfuerzos por mantenerse unidos como familia, semanas antes de que naciera Cattleya, el matrimonio llegó a su fin.

Pese a que ninguno dio mayores detalles de la ruptura y muchos aseguran que en realidad el intérprete de “Ella quiere beber” busca reconciliarse con su ex Karol G, el hecho de que la influencer confirmara el affaire hizo que el puertorriqueño estallara. A continuación, todos los detalles.

Anuel AA llega a la octava entrega anual de los Latin American Music Awards en el MGM Grand Garden Arena en Las Vegas, Nevada, el 20 de abril de 2023 (Foto: Robyn Beck / AFP)

ALEXANDRA MVP CONFIRMA QUE TUVO AFFAIRE CON ANUEL AA

Alexandra MVP confirmó que había tenido salidas clandestinas con Anuel AA. A la pregunta si pasó algo con el cantante urbano, ella respondió: “El que sabe, sabe. Yo te puedo enseñar para que tú veas si es como la gente dice, por ejemplo mira [y le da su celular a su entrevistador tras buscar algunos mensajes]. Dime tú y puedes ver más si tú quieres”.

De esta forma, la influencer daba “pruebas” sobre la relación que tuvo con el ex de Yailin; asimismo, aclaró que en términos de compatibilidad eran bastante opuestos. “Tiene un estilo de vida como más acelerado, le gusta la calle. Él es así de verdad en su vida real, yo no; yo soy una mujer más tranquila, más familiar y me gusta estar en mi casa”, dijo en entrevista a Dotol Nastra.

LA ENTREVISTA DESAPARECE DE INTERNET

Durante el diálogo, Alexandra Hatcu, el verdadero nombre de la joven, habló sobre el affaire que tuvo con Anuel AA por varios minutos; sin embargo, la entrevista completa desapareció extrañamente de internet.

¿Qué pasó realmente? ¿Por qué el video solamente estuvo publicado solamente por unas horas? ¿Qué mensajes, fotos y/o videos comprometedores le habría mostrado la influencer a su entrevistador?

ALEXANDRA MVP RECIBIÓ AMENAZAS POR CONTAR SU AFFAIRE CON ANUEL AA

Alexandra MVP contó que el hecho de que hayan borrado la entrevista que dio fue por su seguridad, situación que le preocupó demasiado e incluso no dudó en subir una historia hablando de lo sucedido, pero a los pocos minutos eliminó todo.

Esto decía su publicación: “Si a mí me tocan un solo pelito, voy a publicar tu grabación por Face Time donde me amenazaste de muerte. Así que ya sabes, la grabación está en mano de mis abogados y también se la envié al compa por si acaso, así que ya sabes. Yo no soy de la calle y no me manejo así”.

El mensaje que escribió la influencer advirtiendo si algo le pasa (Foto: Alexandra MVP / Instagram)

¿QUIÉN AMENAZÓ A ALEXANDRA MVP?

Pese a que el posteo no tiene ningún destinatario, muchos sobreentienden que está dirigido a Anuel AA. ¿Será realmente él quien amenazó o mandó a intimidar a la influencer? Esta es una interrogante que no podemos responder; sin embargo, tras la story que borró Alexandra se pronunció la esposa de Fabrián Eli, el productor musical que manejó la carrera del artista.

“¿Qué clase de bandido anda amenazando a una mujer de muerte?”, escribió en su cuenta de Instagram Priscila Carrasco.

Aunque nada está dicho sobre quién está detrás de las amenazas contra Alexandra MVP, varias personas piensan que tras las revelaciones que hizo la joven, los planes de Anuel AA de regresar con Karol G habrían caído en saco roto, por lo que este no habría dudado en mandar a que no se ventile más su nombre.