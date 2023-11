Anuel AA, una vez más, se encuentra en el ojo del huracán debido a las afirmaciones de una joven venezolana que asegura que el cantante es el padre de su hijo, lo que, de ser cierto, sería el cuarto hijo del artista. En MAG, te contamos todos los detalles.

Este no es el primer caso en el que una mujer sale públicamente afirmando que Emmanuel Gazmey es el padre de su hijo fuera del matrimonio. En junio de 2022, también enfrentó acusaciones similares por parte de Melissa Vallecilla, e incluso se realizaron pruebas de ADN para confirmar la paternidad de la pequeña Gianella y esto resultó siendo cierto.

Sin embargo, en esta ocasión, todo parece apuntar a que se trata de una broma en redes sociales orquestada por la usuaria de TikTok conocida como “Nebrazkha”. Aun así, aquí te contamos todo lo que dijo.

Anuel AA junto a su hijo mayor, Pablo Anuel (Foto: Anuel AA / Instagram)

¿QUÉ DIJO LA MUJER VENEZOLANA SOBRE SU PRESUNTO HIJO CON ANUEL?

¡Bombazo en TikTok! Una venezolana ha incendiado las redes afirmando que Anuel AA es el padre de su hijo. Según su relato, tras una “noche de aventura” durante el tour del reguetonero en Venezuela, quedó embarazada y buscó a Anuel para que reconociera al pequeño.

“Todo nació de una pequeña aventura. Cuando quedé embarazada lo busqué para que reconociera al niño. Todo eso para que le diera para los Pampers (pañales), tú sabes, para las toallas y todo eso”, aseguró la influencer.

Pero aquí viene lo increíble de creer: según su versión, Anuel supuestamente se resistió porque el color de piel del bebé era muy claro. La joven alega que, pese a insistir varias veces, el cantante no asumió su presunta paternidad.

¿La cereza en el pastel? ¡Una demanda por parte de Anuel! Descubre todos los jugosos detalles de este escandaloso drama en las redes sociales.

“Me demandó porque yo no quiero que él vea a su hijo. Después de todo el hambre, que tuve que salir con mi hijo adelante sola. Ahora él lo quiere buscar. Yo esto no lo considero justo”, finalizó.

¿REALMENTE TIENE UN HIJO CON ANUEL?

¡Cuidado con los videos de TikTok que pueden resultar explosivos! Aunque una joven venezolana asegura en un video que Anuel AA es el padre de su hijo, todo apunta a que podría ser una ingeniosa broma o parodia.

¿La evidencia? La chica tiene un historial de videos similares, incluyendo uno donde insinúa regalos de lujo de Daddy Yankee cuando supuestamente salieron en República Dominicana.

En otro video del mismo día, la joven sostuvo que Tekashi 6ix9ine intentó hacerse cargo de su hijo, alegando que Anuel se negó a reconocerlo. Esto guarda una clara similitud con situaciones reales, como el caso de Yailin La Más Viral, quien acusó a su exesposo de no cumplir con las responsabilidades económicas para los gastos de su hija.