Anuel AA encontró nuevamente el amor en los brazos de Laury Saavedra, una bella joven venezolana que ha hecho que el cantante vuelva a tener ese brillo en los ojos, luego de haber tenido días complicados con su exesposa Yailin La Más Viral, quien lo acusó de haberla maltratado cuando estaba embarazada de Cattleya, la hija que tienen en común.

Si bien, la vida del puertorriqueño no estaba pasando por su mejor momento, todo quedó atrás con su nueva musa, a quien no duda llevarla a cuanto evento se presente, incluso teniendo a la estrella de fútbol Lionel Messi como testigo.

El puertorriqueño tomando de la mano a su novia Laury Saavedra (Foto: Anuel AA / Instagram)

¿CÓMO ASÍ LIONEL MESSI SE CONVIRTIÓ EN TESTIGO DEL AMOR DE ANUEL AA Y LAURY SAAVEDRA?

Resulta que el intérprete de “Más rica que ayer” quiere que todos sepan cuánto ama a Laury Saavedra, por lo sin temor a nada ni nadie, y menos el qué dirán, se mostró muy cariñoso con la joven en el partido que disputaron el Inter Miami CF, donde juega ‘La Pulga’, y el Orlando City.

Fue así que no se cansó en llenar de besos y apapachos a su novia delante de todo el mundo, no sólo del público que fue a ver el encuentro, también del campeón del mundo Lionel Messi, según una foto que publicó The Grosby Group.

En la imagen, Anuel AA luce un polo rosado, color clásico del equipo del argentino, unos jeans rasgados, unos lentes negros de montura amarilla, una bolsa rosa y sus joyas de gran tamaño. Él está parado dándole un beso en la frente a Laury, quien mira a la cámara. La venezolana viste un polo negro con diseño en el pecho y un jean.

Asimismo, el rapero aprovechó para acercarse al astro del fútbol y saludarlo cuando salía del campo de juego.

El cantante abrazando a Lionel Messi tras su encuentro con Inter de Miami (Foto: Anuel AA / Instagram)

NO ES LA PRIMERA VEZ QUE ANUEL AA VA CON SU NOVIA A UN PARTIDO DE MESSI

La expectativa por ver a uno de los mejores jugadores del mundo en su nuevo club estadounidense ha hecho que todos vayan al estadio a disfrutar un partido de Messi, algo a lo que no podía estar ajeno Emmanuel Gazmey Santiago, su verdadero nombre, quien ya acudió a un encuentro con su pareja.

El cantante tomándose una fotografía con el campeón del mundo Lionel Messi (Foto: Anuel AA / Instagram)

De acuerdo con las imágenes que subió también en su cuenta de Instagram, él se tomó una foto junto al argentino, así como al lado de David Beckham, mientras que su novia Laury Saavedra se tomó una fotografía con Victoria Beckham.

Aquí, el rapero y su novia Laury Saavedra posando al lado de Victoria Beckham (Foto: Anuel AA / Instagram)