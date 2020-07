“Avatar: La Leyenda de Aang”, la exitosa serie animada de Nickelodeon, llegó por primera vez a las pantallas en el 2005 y se ganó un lugar especial en el corazón del público. La ficción creada por Michael Dante DiMartino y Bryan Konietzko, alcanzó popularidad y buenas críticas durante su emisión original en Estados Unidos y posteriormente en Latinoamérica, por eso mismo es considerada una de las mejores series animadas de su época hasta la actualidad.

Con 3 temporadas, 61 episodios y una serie derivada, “Avatar: La Leyenda de Aang” se convirtió en una saga de culto. Para muchos su éxito se debe a la madurez de sus temáticas, así como en su aguda crítica social. Aunque ya han pasado 15 años desde su estreno, aún se sigue hablando de la historia de Aang y sus personajes.

“Avatar: La Leyenda de Aang” fue estrenada el 21 de febrero del 2005, y finalizó el 19 de julio de 2008 en Estados Unidos (Foto: Nickelodeon)

Lo cierto es que poco se conoce sobre los padres de Aang. Si bien “Avatar: The Last Airbender” mostró fragmentos de su pasado con los Nómadas aéreos, no se exploró la identidad de sus padres. La falta de información podría deberse a las tradiciones y creencias de los nómadas aéreos, que moldearon el pasado de Aang y la relación con sus padres.

Los nómadas aéreos eran una sociedad pacifista dirigida por monjes y monjas. Estaban divididos en cuatro templos, cada uno tenía un Consejo de Ancianos que gobernaba sobre sus ciudadanos. Los nómadas aéreos creían en la preservación de la naturaleza, el alejamiento del mundo físico y tenían una fuerte espiritualidad. Para ellos era importante soltar los apegos terrenales y vínculos familiares.

La serie fue creada por Michael Dante DiMartino y Bryan Konietzko, los cuales también fueron productores ejecutivos, junto a Aaron Ehasz (Foto: Nickelodeon)

¿QUIÉNES FUERON LOS PADRES DE AANG?

Según la explicación proporcionada por Screenrat, es posible que un bebé nómada del aire sea separado de sus padres y llevado a otro templo aéreo para ser criado por monjes o monjas. Esto ayudaría a los niños a aprender técnicas de flexión de aire al soltar los apegos terrenales y enfocarse en su viaje espiritual.

En el caso de Aang, esta separación sería aún más importante debido a su identidad como Avatar. De bebé, seleccionó las reliquias de Avatar entre miles de juguetes, demostrando que era el sucesor de Roku. Después de la prueba, fue llevado para ser entrenado por el monje Gyatso, quien se convirtió en el guardián de Aang.

Aang y Gyatso formaron un vínculo similar al de padre e hijo. Jugaron juegos juntos y Gyatso ayudó a Aang en tiempos difíciles. Sin embargo, su cercanía desencadenó un gran problema. Debido a que Gyatso estaba en contra de acelerar el entrenamiento de Aang, el Consejo de Ancianos decretó que él estaba demasiado apegado al niño y que tenían que estar separados el uno del otro.

Avatar: La leyenda de Aang es una serie animada producida por la cadena televisiva Nickelodeon (Foto: Nickelodeon)

Una vez que Aang escuchó esto, se escapó y terminó atrapado en un iceberg durante cien años. La reacción del consejo al vínculo de Gyatso y Aang demuestra que los nómadas aéreos no aprueban las relaciones cercanas, especialmente si están afectando el entrenamiento de un niño.

Esto nos ayudaría a entender porque no se conoce a los padres de Aang. Lo que podemos deducir es que definitivamente eran maestros del aire, ya que todos los nómadas aéreos nacieron con poderes de flexión.

El portal Screenrat señala que la madre de Aang probablemente vivió en el Templo del Aire del Este o en el Templo del Aire del Oeste. Mientras que su padre vivió en el Templo del Aire del Norte , el otro monasterio solo para hombres, ya que el Consejo de Ancianos probablemente querría mantenerlo separado de Aang.

En 2012, se estrenó en Nickelodeon una serie derivada, titulada La leyenda de Korra, cuya historia tiene lugar 70 años después de los eventos de Avatar: la leyenda de Aang (Foto: Nickelodeon)

