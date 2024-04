¡Cambios de timón a último momento! Luego del éxito de “Avatar: The Last Airbender” en Netflix, se esperaba que la segunda parte de la serie entre en producción de cara a los próximos meses. Sin embargo, Albert Kim, productor creativo de la temporada 1, dejó su cargo antes de que comiencen el rodaje de los nuevos episodios, dejando en el cargo a Christine Boylan y Jabbar Raisani. ¿Qué pasó con el showrunner y por qué decidió abandonar el proyecto antes de que inicie?

Son semanas algo movidas en la industria del entretenimiento. Cuando todos creíamos que “Avatar: The Last Airbender” había dejado a todo su staff convencido y con ganas de una segunda tanda de episodios, el showrunner Albert Kim decidió dejar su cargo antes de que las grabaciones empiecen.

Debido a sus buenas cifras de audiencia, "Avatar: The Last Airbender” generó un revuelo en febrero de 2024 (Foto: Netflix)

Dicha noticia no ha pasado desapercibida en el panorama cinéfilo, pues muchos de los seguidores de la mencionada serie han quedado algo sorprendidos de esta decisión. ¿Qué pasó exactamente con una de las mentes maestras de “Avatar: The Last Airbender”?

“AVATAR: THE LAST AIRBENDER”: ¿POR QUÉ ALBERT KIM RENUNCIÓ A SER SHOWRUNNER DE LA SERIE?

A pesar de que se especularon varias versiones sobre lo sucedido, la información de la salida de Kim de tan importante cargo ya se conoció y fue difundida por distintos portales de comunicación. Y vaya que podría considerarse como un golpe bajo para los seguidores de la serie.

De acuerdo a TV Line, el ahora exshowrunner de “Avatar: The Last Airbender” dejó su cargo en la serie para unirse a “Percy Jackson and the Olympians” de Disney+. En este proyecto Kim será el productor ejecutivo con miras a la segunda temporada.

Eso sí, el citado medio indica que Albert Kim no dejará el mundo Avatar del todo, puesto que seguirá a bordo de la segunda temporada como EP .

Pese a que no será más showrunner, Albert Kim seguirá ligado al proyecto de Netflix (Foto: Netflix)

Quienes han estado siguiendo el desarrollo del live action a lo largo de los años saben que no es la primera vez que se produce un cambio significativo detrás de escena.

En agosto de 2020, Kim intervino anteriormente para reemplazar a los creadores originales de Avatar, Michael Dante DiMartino y Bryan Konietzko, evidenciando así su peso en el proyecto live action de Netflix.

“¿Quién sabe? La adaptación de acción real de Netflix de Avatar tiene el potencial de ser buena”, fue lo que escribió DiMartino tras dejar la serie. “Podría resultar un espectáculo que muchos de ustedes acaben disfrutando. Pero de lo que puedo estar seguro es que cualquier versión que termine en pantalla, no será lo que Bryan y yo habíamos imaginado o pretendido hacer”, concluyó.

Sea como fuere, tengamos en cuenta que el éxito de este live action fue notable. Incluso, la gigante Netflix emitió una doble renovación un mes después de su estreno, agregando que la temporada 3 también será la última del programa.

¿CÓMO VER “AVATAR: THE LAST AIRBENDER”?

“Avatar: The Last Airbender” se estrenó en Netflix el jueves 22 de febrero de 2024, por lo tanto para ver los ocho episodios solo se necesita una suscripción a la popular plataforma de streaming.

