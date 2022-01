¿Qué se sabe de “Baba”? Una nueva telenovela turca apunta a ser uno de los éxitos que se forjarán en 2022. Por ello, el elenco de la producción contará con dos estrellas de “Doctor milagro”, la exitosa serie protagonizada por Taner Ölmez y Sinem Ünsal que se convirtió en un fenómeno mundial. Se trata, de esta manera, de los actores Bihter Özdemir y Hakan Kurtaş, quienes dieron vida a Selvi y Doruk, respectivamente, en “Mucize Dotkor”.

La historia de Ali Vefa fue un acontecimiento en 2021. No solo quedó como una de las mejores adaptaciones de “Buen doctor”, la ficción surcoreana de 2013, sino que también alcanzó un éxito muy particular a nivel internacional.

Junto a “The Good Doctor”, el drama médico consiguió triunfar en varios continentes y, hasta la actualidad, se sigue estrenando y emitiendo en diferentes países. Esto, por supuesto, también dio fama mundial al elenco.

No solo a los protagonistas, Ölmez y Ünsal, sino que también a las otras figuras, como es el caso de Özdemir y Kurtaş, quienes tendrán otra aventura en la televisión con “Baba”. Esto es lo que se conoce de telenovela turca que aparecerá próximamente.

¿QUÉ ES LO QUE SE SABE DE LA NUEVA TELENOVELA TURCA “BABA”?

La nueva telenovela turca “Baba” todavía es un misterio porque se viene preparando para su gran estreno que, probablemente, sea programada para 2022. Lo que sí se ha informado es que Bihter Özdemir y Hakan Kurta, las estrellas de “Doctor milagro”, formarán parte del elenco.

Los actores que dieron vida a Selvi y Doruk no son los únicos destacados de la serie, sino que también están los intérpretes Haluk Bilginer, Ayda Aksel Tolga Sarıtaş, Özge Özacar, Taner Rumeli, Beril Pozam, Damlasu İkizoğlu, Oktay Çubuk, Özge Yağız y Zeynep Tuğçe Bayat.

Mientras que el lema de la ficción es “Una historia de Anatolia”. Además, la producción televisiva tendrá como guionista a Gökhan Horzum, quien ha sorprendido al público con “Çukur”, lo que ha despertado la atención de los televidentes.

¿QUÉ PASÓ CON ACELYA Y SELVI EN EL FINAL DE “DOCTOR MILAGRO”?

En el final de la telenovela “Doctor milagro”, se muestra que Acelya y Selvi habrían dejado atrás su trabajo en el hospital de Berhayat. En las últimas tomas de la pared de los recuerdos de Ali Vefa, se ven fotografías de la enfermera y la jefa de enfermería, respectivamente.

Por ejemplo, Selvi aparece rodeada de niños, con un libro en las manos y un delantal rosado, como si fuera una maestra de nivel inicial. Mientras que, en otra instantánea, Acelya aparece con un traje negro y ya no con su vestimenta blanca de enfermera.

Además, Acelya también sale en otra foto con la habitual vestimenta de una estudiante graduado en la universidad, celebrando con su diploma. Y, luego, con un traje en un escritorio, ejerciendo una carrera que no se especifica.

¿QUÉ PASÓ REALMENTE CON DORUK Y HARIKA AL FINAL DE “DOCTOR MILAGRO”?

En el final de “Doctor milagro”, la pareja de Doruk y Harika finalmente deciden casarse, un plan que no estaba dentro de las metas del residente de cirugía. Sin embargo, el amor hacia la artista terminó convenciéndolo y, juntos, decidieron unirse en su particular estilo.

Esto se sabe porque, cuando Ali se convierte en maestro, en su oficina cuelgan las fotografías de sus amigos. En una de las instantáneas, se ve a Doruk y Harika subidos en una moto. Él con traje, zapatos blancos y lentes oscuros. Mientras que ella tiene un vestido blanco y las mismas gafas. En una actitud divertida, posan para la cámara rumbo a lo que sería su luna de miel.

Este final ha sorprendido a los fanáticos que miraron de cerca la imagen, porque Doruk siempre marcó muy bien su postura de no pisar el altar. “No me puedo casar. Si tienes algo así en mente mejor olvídalo. Yo no puedo casarme, amor, cariño estoy bien con todo eso pero Doruk no puede casarse”, le dijo una vez a Harika. Pero el amor lo cambió todo para el médico.

¿DE QUÉ TRATA “DOCTOR MILAGRO”?

“Doctor Milagro” narra la historia de Ali Vefa, un joven que presenta un trastorno del espectro autista y con síndrome de Savant, que se convierte en un genio de cirugía pediátrica.

De niño, Ali fue abandonado por su padre quien lo entrega en adopción. Él creció lleno de carencias a través de distintos orfanatos, pero a pesar de las dificultades se graduó en la facultad de medicina con el primer lugar y consiguió trabajo en la unidad quirúrgica en el Hospital Berhayat de Estambul.

El equipo médico verá alterada su rutina cuando el joven se une al equipo como auxiliar de cirugía. El síndrome de Savant o síndrome del sabio es algo que en un principio le dificultará a Ali la comunicación con sus compañeros y pacientes. Sin embargo, Ali irá ganándose el cariño y el respeto de todos.

Doctor Milagro es una de las novelas turcas con más popularidad a nivel internacional. Sin embargo, la historia original del drama surgió en Corea. ¿Sabías que a la fecha hay cuatro adaptaciones de esta serie? Aquí te contamos cuáles son.