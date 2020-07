Back to The Future (Volver al futuro en español) es un clásico moderno de la historia del cine y por motivo de su 35 aniversario recordamos una de sus escenas más icónicas: Marty McFly, personaje interpretado por Michael J. Fox, tocando y cantando el tema ‘Johnny B. Goode’ durante el baile de graduación donde sus padres se besaron por primera vez.

Sin embargo, ¿sabías que detrás de este momento, que fue homenajeado de distintas formas tanto en el cine, televisión e innumerables videos en YouTube, hubo semanas de preparación previa por parte de Michael J. Fox para que su actuación con la guitarra eléctrica en Back to The Future sea de lo más creíble en la pantalla grande?

Si eres de a los que les molesta que los actores no puedan tocar el instrumento musical que se supone sea integral para su rol en una película, no puedes perderte esta historia contada por el propio Michael J. Fox que traemos a colación por los 35 años del estreno de Back to The Future, que dio origen a otras dos exitosas secuelas convirtiéndola en una de las trilogías más famosas del cine.

Como parte de su número dedicado a los Héroes, la revista Empire entrevistó a Michael J. Fox por motivo de los 35 años del estreno de Back to The Future y recordó esta memorable escena que ocurre durante el primer beso de sus padres en su baile de graduación y asegurando el comienzo de su historia de amor (y de su paso su existencia).

“Cuando hice la escena de ‘Johnny B. Goode’, tuve un grandioso profesor de guitarra que me enseñó cómo tocar. Le dije a Bob [Zemeckis], ‘Cuando haga esta escena, yo toco guitarra, así que puedes sincronizarla con mis dedos. Siéntete libre de grabar mis manos cuando quieras’. Habiendo dicho esto, me presionó para hacerlo jodidamente bien. Así que tuve a este sujeto llamado Paul Hanson, que fue mi profesor de guitarra”, dijo Michael J. Fox.

En la mencionada escena de Back to The Future, Marty McFly (Michael J. Fox) no se suponía que debía estar en el escenario durante el baile de graduación ‘Encanto bajo el océano’ pero como tenía que hacer que sus padres se besaran, decidió que la danza sería la mejor opción por lo que se ofreció para tocar en vez del guitarrista de la banda del evento, que acababa de lesionarse la mano.

Aunque logró que George McFly (Crispin Glover) besara a Lorraine (Leah Thompson), logrando que su futuro no sea borrado, el protagonista de Back to The Future se dejó llevar por el momento y dejó boquiabiertos a todos los asistentes. “Creo que ustedes aún no están listos para esto pero a sus hijos les fascinará”, reflexionó Marty.

Sino recuerdas bien la escena, puedes verla aquí en este video de YouTube que acompaña la nota pero, ¿sabías que los pasos de baile que mostró Michael J. Fox en Back to The Future en aquella escena fueron sugeridos por él mismo y fueron coreografiados por un conocido instructor que trabajó incluso con Madonna?

“Durante cuatro semanas trabajamos esta canción y al mismo tiempo trabajaba con este coreógrafo de Madonna. Le dije, ‘Bailo como un pato. No puedo bailar. Pero lo que me gustaría incorporar todas las características, manerismos y peculiaridades de mis guitarristas favoritos, como el molino de Pete Townshend, el tocar con la guitarra espalda como Jimi Hendrix, y la caminata de Chuck Berry’. Y trabajamos en todo eso y lo hizo funcionar. Fueron momentos como ese cuando uno no piensa cosas como ‘Estoy exhausto’ o ‘Siento mucha presión de hacer esto’. Simplemente lo haces, y tratas de divertirte”, agregó Michael J. Fox sobre su actuación en esta famosa escena de Back to The Future.

¿Habrá Back to the Future 4?

Han pasado 30 años desde que Back to The Future Part III se estrenó en cines, pero algunos de sus fans esperan que aquella no sea la última película en la que vean juntos a Doc Brown y Marty McFly. En 2019, Christopher Lloyd -co-protagonista de la trilogía- confirmó que le gustaría volver para Back to the Future 4 pero que transmita un mensaje importante acorde a nuestros tiempos.

Durante su participación en la Niagara Falls Comic Con, el actor de 81 años dijo lo siguiente sobre una eventual cuarta entrega de Back to The Future: “Ese es un trato complicado, complicado. Porque no quieres hacer otra y decepcionarte. Entonces no lo sé. Me alegraría por mí mismo. Pero ya veremos”. ¿Volveremos a ver a Christopher Lloyd como Doc Brown? Solo el tiempo lo dirá.

¿Back to the Future está en Netflix?

La trilogía de Back to The Future se encuentra disponible para los suscriptores de Netflix en Estados Unidos desde el pasado 1 de mayo. Lo curioso es que hasta esa fecha, solo Back to the Future Part III se encontraba en la plataforma de streaming. Lamentablemente, para los usuarios de Netflix en Latinoamérica, la saga se encuentra incompleta ya que falta Back to The Future Part II.

¿A qué año del “futuro” viajaron en Back to the Future y por qué?

El 21 de octubre de 2015 se conmemoró el “Back to the Future Day” (Día de Volver al Futuro en español) inspirándose en el día en que Marty McFly y Doc Brown viajaron al futuro en su máquina del tiempo, el DeLorean, en Back To The Future Part II. La fecha fue escogida cuidadosamente por una sencilla razón: era el día en que, teóricamente, los Chicago Cubs podían ganar la Serie Mundial.

En Back To The Future Part II, Marty McFly se percata durante su viaje que los Cubs finally ganaron la Serie Mundial en 2015 y compró un almanaque deportivo para que su yo del pasado pueda apostar y hacerse millonario cuando volviera del futuro. Pero su némesis, Biff, se le adelantó e hizo lo propio con su versión más joven. Pero, ¿por qué era algo raro que ese equipo de baseball obtuviera tal logro?

“Los Cubs ganando la Serie Mundial era lo más absurdo que se nos pudo ocurrir [que alguien apostara]. Si los Cubs iban a ganar la Serie Mundial, ¿en qué fecha sería? En 1988, cuando escribimos esto, solo había se jugaba un playoff, no dos”, reveló el productor y guionista de Back to The Future Bob Gale al diario The Wall Street Journal.

“Si la Serie Mundial continuara y los Cubs iban a barrer con su rival de turno en la Serie Mundial, podría haber sucedido el 21 de octubre. Así fue cómo elegimos ese día”, agregó. En 1988, los Cubs terminaron con un récord de 77-85 y en 2015, obtuvieron una marca de 97-65. Si te preguntas quienes ganaron en dicho año, la respuesta correcta es los Kansas City Royals.

¿De qué trata Back to the Future?

Back to The Future trata sobre las aventuras de Marty McFly (Michael J. Fox), un adolescente que viaja accidentalmente al pasado en una máquina del tiempo construida en un automóvil DeLorean por Doc Brown desde 1985, su época actual, a 1955, época en la que sus padres se conocieron. Eventualmente, cambia los hechos específicos de la línea original de tiempo en que sus progenitores se conocieron y enamoraron pero al final logra enmendar su error para asegurar su propia existencia y la de sus hermanos.

¿Realmente destruyeron el DeLorean en Back to the Future 3?

Si bien fue el único modelo de auto deportivo fabricado por DeLorean Motor Company (DMC) de John DeLorean para el mercado estadounidense entre 1981 a 1983, el DeLorean es mejor conocido como la máquina del tiempo que apareció en la trilogía de Back to The Future. En total, seis DeLorean fueron usados en la película, además de uno fabricado de fibra de vidrio para las escenas donde “volaba”.

Solo tres de estos autos existen todavía, ya que uno fue destruido al final de Back to the Future Part III, dos fueron abandonados y el modelo de fibra de vidrio fue desmantelado. Universal Studios posee dos de los tres anteriormente mencionados, que ocasionalmente exhibe o usa en sus otras producciones. El DeLorean oficial de Back to the Future puede ser apreciado en el Museo Automotriz Petersen.

VIDEO RECOMENDADO

Las reuniones virtuales más esperadas de los famosos de Hollywood

Las reuniones virtuales más esperadas de los famosos de hollywood