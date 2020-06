Comienza julio de 2020 y Netflix tiene preparado grandes estrenos. Como cada mes la plataforma streaming más popular de renueva su catálogo con nuevas series, películas, producciones infantiles y documentales.

Entre las series más esperadas de este julio de 2020 están las nuevas temporadas de “The Umbrella Academy”, “Las chicas del cable” y “How to Sell Drugs Online”, que son series originales de Netflix, al igual que “Cursed”.

A estos títulos se sumarán decenas de cintas originales y franquiciadas que la plataforma streaming ha creado y adquirido en los últimos años gracias al crecimiento que ha tenido el servicio.

ESTRENOS DE NETFLIX EN JULIO DE 2020

SERIES EN NETFLIX – JULIO 2020

Karppi (Temporada 2) - 1 de julio

JU-ON: Orígenes - 3 de julio

Las chicas del cable (Temporada final: Parte 2) - 3 de julio

Jane The Virgin (Temporada 5) - 6 de julio

The Protector (Temporada 4) - 9 de julio

Zac Efron: Con los pies sobre la tierra - 10 de julio

Oscuro deseo - 15 de julio

La celestina de la India - 16 de julio

Cursed - 17 de julio

Cursed | Tráiler de 'Maldita', la nueva serie de Netflix

El desafío del beso - 17 de julio

The Blacklist (Temporada 7) - 18 de julio

How to Sell Drugs Online (Fast) (Temporada 2) - 21 de julio

Chicas buenas (Temporada 3) - 26 de julio

Inside the World’s Toughest Prisons (Temporada 4) - 29 de julio

Get Even - 31 de julio

Vis a vis: El oasis - 31 de julio

The Umbrella Academy (Temporada 2) - 31 de julio

"The Umbrella Academy" 2: tráiler oficial de la fecha de estreno de la segunda temporada

PELÍCULAS EN NETFLIX- JULIO 2020

Bajo el sol de Riccione - 1 de julio

La lista de Schindler - 1 de julio

Billy Elliot - 1 de julio

Una pandilla de pillos - 1 de julio

El juego de la fortuna -1 de julio

Leyendas de pasión - 1 de julio

Minority report: Sentencia previa - 1 de julio

Viviendo con mi ex - 1 de julio

Ligeramente embarazada - 1 de julio

Tres son multitud - 1 de julio

El descanso - 1 de julio

Historia de fantasmas - 1 de julio

Secretos íntimos - 1 de julio

Francotirador - 1 de julio

La ciudad de las tormentas - 1 de julio

No respires - 1 de julio

Deslizando a la gloria - 1 de julio

Michael: Tan solo un ángel - 1 de julio

Jigsaw: El juego continúa - 2 de julio

¿Cómo sobrevivir a mi ex? - 3 de julio

Una mente canina - 3 de julio

Atrapa ese email - 3 de julio

La vieja guardia - 10 de julio

Top Gun: Pasión y gloria - 15 de julio

Los infieles - 15 de julio

Spider-Man: De regreso a casa - 16 de julio

Encuentro fatal - 16 de julio

Galletas de animalitos - 24 de julio

Ofrenda a la tormenta - 24 de julio

El stand de los besos 2 - 24 de julio

Pitch Perfect 3: La última nota - 27 de julio

Harry Potter y la cámara secreta - 30 de julio

Extraordinario - 31 de julio

NIÑOS Y FAMILIA - JULIO 2020

Chico Bon Bon: Un mono con herramientas (Temporada 2) - 1 de julio

Los Jóvenes Titanes en acción (Temporada 5) - 1 de julio

Abby Hatcher (Temporada 1) - 1 de julio

Pokémon: Sol y Luna - Ultraleyendas - 1 de julio

El club de las niñeras - 3 de julio

Yu-Gi-Oh! (Temporadas 1 y 2) - 8 de julio

Japón se hunde: 2020 - 9 de julio

Hola, ninja (Temporada 3) - 10 de julio

Las épicas aventuras del Capitán Calzoncillos en el espacio - 10 de julio

Astro Boy - 15 de julio

Ashley Garcia: Genius in Love - 20 de julio

Dragones: Equipo de rescate: Secretos de un Ala Musical - 24 de julio

Transformers: La guerra por Cybertron - Trilogía - 30 de julio

DOCUMENTALES Y ESPECIALES – JULIO 2020