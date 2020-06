Channing Tatum es un actor, bailarín, productor y modelo que a lo largo de su carrera ha participado en distintas películas, desde comedias musicales y románticas hasta cinta de acción y ciencia ficción. Pero ¿sabías que por poco es parte de la franquicia “Rápidos y furiosos”?

El intérprete de 40 años realizó su debut cinematográfico en 2005 con un papel en el drama escolar “Coach Carter”. Más tarde, participó en “She’s the Man”, “Step Up”, “GI Joe: The Rise of Cobra”, “Dear John”, “The Vow”, “Magic Mike”, “White House Down” y se convirtió en uno de los actores más solicitados.

Sin embargo, como todo actor Channing Tatum tuvo algunas malas experiencias, una de ellas es su audición para una de las películas de la saga “Fast and Furious”, que en el 2021 estrenará su novena entrega.

Antes de alcanzar la fama, Tatum hizo audición para la tercera cinta de la franquicia, “The Fast and the Furious: Tokyo Drift”, que además de no contar con Vin Diesel y Paul Walker, tiene como protagonista a Sean Boswell, un estudiante de secundaria enviado a vivir con su padre en Tokio, donde fue arrastrado al mundo de los autos.

Lucas Black interpreta a Sean Boswell en “The Fast and the Furious: Tokyo Drift” (Foto: Universal Pictures)

¿POR QUÉ CHANNING TATUM PERDIÓ UN PAPEL “RÁPIDOS Y FURIOSOS”?

Aunque Channing Tatum no reveló para que papel audicionó se sabe que fue para el protagónico, que terminó en manos de Lucas Black, un actor casi de la misma recordado por interpretar a Frank Wheatley en “Sling Blade” y Mike Winchell en “Friday Night Lights”.

Para el actor de “Magic Mike” su audición para “Rápidos y furiosos” es la peor que puede recordar. De acuerdo con ScreenRant señala que no solo se sintió mal desde el principio, sino que Tatum también olvidó sus líneas y comenzó a enloquecer.

Además, le fue tan mal que decidió para a la mitad y marcharse. Pero también señala que se trata de un momento de aprendizaje en su carrera.

Channing perdí su oportunidad de ser parte de una saga que ya va por su novena película, no obstante, aún es posible que se una a Vin Diesel en una próxima entrega.