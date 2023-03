El segmento “Carpool Karaoke” del programa “The Late Late Show” se llenó de ritmo latino con la participación de Bad Bunny, quien no solo reveló el origen de su nombre artístico, sino que puso a cantar en español a James Corden, ¿qué temas interpretaron? Desde Mag te contamos lo que sucedió en la emisión de la noche del 14 de marzo que enganchó a la audiencia de Estados Unidos y Latinoamérica por CBS.

El rapero puertorriqueño Benito Antonio Martínez Ocasio, quien está siendo vinculado sentimentalmente a Kendall Jenner, explicó cómo surgió su pseudónimo artístico. “El primer concepto del artista que quería ser era este tipo de artista que no revelan su identidad, quería usar una máscara de conejo. Nunca quise ser tan famoso, así que luego simplemente seguí el ‘flow’”, contó para también añadir que coincide con su personalidad porque “soy un buen tipo, soy adorable”.

Los temas que cantaron en español

El primer tema que interpretaron juntos James Corden y Bad Bunny fue “Dakiti”, su éxito original con Jhay Cortez. Luego cantaron “I Like It Like That”, tema que grabó el boricua junto a la rapera dominicana Cardi B y el colombiano J Balvin.

“Tití Me Preguntó”, de su más reciente producción musical, no podía faltar y claro que la entonaron a viva voz dentro del coche en el que graban el segmento “Carpool Karaoke”, donde diversos artistas tienen un charla muy amena y que se emite semana tras semanas en Estados Unidos. Adicional a esto también se les escuchó con “Break Free” de Ariana Grande ft. Zedd y “As It Was” de Harry Styles.

El puertorriqueño Bad Bunny cantó algunos de sus más grandes éxitos en el popular segmento de “The Late Late Show”. (Foto: @TheLateLateShow / YouTube)

Al ser uno de los programas/secciones más virales de la televisión, James Corden también aprovechó para saber más sobre la pasión del cantante por la lucha libre y sobre su experiencia al subir al ring en la WWE, lo que describió como uno de los mejores días de su vida.

“En mis canciones tengo muchas referencias de lucha libre. En la WWE se percataron y quisieron hacer algo conmigo. Me ofrecieron ser ‘referee’, pero yo les dije ‘quiero pelear’”, agregó.

Al final del “Carpool Karaoke”, que se emite por CBS Television City Los Ángeles, el artista urbano le enseñó al presentador británico algunas técnicas de lucha libre con la asistencia del luchador Rey Mysterio.

